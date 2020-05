Molise "Star Dust": oggi come ieri

TERMOLI. Il lettore si domanda: ma i Molisani sono, o no, benestanti? Dieci anni fa qualcuno scrisse che la 20esima regione fosse una delle

locomotive d’Italia (?) perché, dietro l’ottimismo di facciata, pareva affondare le radici di una sostanziale parvenza di benessere.

La gente

stava bene, affollava le spiagge, gli alberghi, praticava le discoteche. Insomma la situazione non era florida ma neppure così tragica come si

sarebbe voluto dare a credere. I nei più evidenti erano rappresentati dalla carenza di posti di lavoro per i giovani e dalla scarsa qualità di vita praticata. A parte ciò, tutti tiravano a campare, riuscendo pure a farlo per il meglio. Ho frequentato la carta stampata, da lettore e da cronista, sin dai banchi del liceo. In tanto tempo, non mi è mai capitato di leggere – come accade oggi con Toma - un articolo in cui si dicesse “Tutto va ben, madama la marchesa”. Ho sempre rinvenuto titoli di giornale ricolmi di critiche, prima rivolte alla Balena bianca, poi agli uomini del Centrosinistra, quindi ai post-comunisti ed ai rappresentanti del Centrodestra, infine ai post-fascisti ed ai post-democristiani. Ho potuto registrare analisi micidiali sui neri destini regionali; ho compulsato allarmanti statistiche e preso atto dei contenuti di sfiduciati commenti a carico di questo o di quell’altro schieramento. In conclusione, il copione è rimasto sempre lo stesso: una sorta di periodico gioco delle parti che si avvicendano sulla scena

politica, imbandito al solo scopo di attrarre elettori sconcertati e disinformati che, avvinti da distorte diatribe, finiscono con il cadere

in una sorta di ‘cupio dissolvi’, da cui difficilmente si risollevano, votando poi sulla scorta di tremolanti miraggi (oggi gli M5s). Allora,

quando si sia avuta piena coscienza di questo stato di cose, non sarebbe meglio fare la tara, cercando di capire come stanno veramente i fatti?



Nei mitici Anni ‘60, in Molise circolava un’automobile ogni 22 ab. Nel ’50, l’apparecchio telefonico di casa, costituiva uno ‘status-symbol’, tanto che un posto pubblico della Sip era prerogativa obbligatoria per ogni comunità, almeno sino al 1970. Gli armadi di casa contenevano, sì e no, un paio di abiti, ed i cappotti venivano rivoltati per risparmiare. I negozi di generi alimentari usavano “segnare” il debito accumulato dal cliente per la spesa quotidiana. Venti anni prima, gli statali avevano potuto fruire del pomeriggio libero il sabato; ma – inquadrati e “scoperti” - “lavoravano” lo stesso, assordati da una voce che tuonava di marciare dagli altoparlanti. I lavoratori del privato riposavano la domenica, quando tutti uscivano indossando l’abito della festa (che poi era lo stesso, “odoroso” di naftalina, utilizzato in occasione di matrimoni, di funerali e di ricorrenze varie). Nella seconda metà degli Anni ‘40, chi possedeva una bicicletta veniva considerato fortunato, e la montava fermando i lembi dei pantaloni con una molletta di legno per preservare la stoffa dalle macchie di grasso di cui si imbrattava la catena. Chi vantava maggiori disponibilità acquistava la ‘Lambretta’, o la ‘Vespa’, sottoponendosi al rito della firma di centinaia di cambiali. Pochi riuscivano a dare un’istruzione ai figli, ragion per cui un diploma era raro. Nella seconda metà degli Anni ’60, si finì con lo stare peggio di prima, e la ‘cig’ fece capolino pure nel Contado. Si verificò una nuova emigrazione verso le Americhe e l’Australia, ed il benefico Stato, continuando a difendersi dietro uno ‘scudo crociato’, istituì la Gepi, un ente nuovo di zecca che si premurava di assorbire le rare aziende molisane decotte. Dal canto suo, l’inflazione galoppava al punto che i bot erano arrivati a rendere

interessi pari al 18% del capitale conferito. Poi venne ‘Tangentopoli’ e la Prima Repubblica perì. Ma la società partorì subito la II che, dopo

qualche tempo, fece pensare ai più:”Ma qual è la differenza tra quella di prima e questa di ora?”. Di Pietro lasciò la toga per la politica, rischiando di diventare il capo rifondatore dello Stellone. Oggi fa l’avvocato e le ospitate nelle trasmissioni tv.



Insomma le tribolazioni sono state sempre tante; anche oggi, ad onta dell’ottimismo tomiano. Ma è pure vero che, vicissitudini o no, l’economia regionale ha sempre arrancato discretamente, chiunque sia salito in arcione. Eppure, oggi come ieri, v’è ancora chi “piange” (soprattutto ove sieda all’opposizione).



Claudio de Luca