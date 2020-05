In carcere per scontare la pena uno dei rapinatori del Planet win, trovato con droga in casa

TERMOLI. E’ stato portato in carcere nel pomeriggio di martedì il 29enne A. D. S., uno dei protagonisti della rapina a mano armata che sconvolse la città di Termoli alle ore 18.55 del 18 gennaio 2017, quando in piena allerta meteo per la pioggia battente, strade chiuse e Biferno gonfio, due giovani misero a segno una rapina a mano armata in pieno centro, al Planet Win, sala scommesse e internet point in via Duca degli Abruzzi. Poche ore dopo, i militari dell’Arma in servizio nel nucleo operativo e radiomobile li hanno già individuati, ritrovando armi e indumenti al Pozzo Dolce, occultati ma non perfettamente, quindi perquisendo le loro abitazioni, anch’esse nel perimetro della città murattiana, rinvenendo portafogli e patente della vittima della rapina e le armi, un fucile a canne mozze detenuto illegalmente e un coltello di grosse dimensioni.

Ma nessuna traccia dei duemila euro di bottino. Trascorsa una decina di giorni, il gip del tribunale di Larino, accoglie l’istanza cautelare promossa dalla Procura e poche ore fa i due, l’allora 26enne A. D. S. e l’allora 24enne C. L. furono arrestati e condotti presso la casa circondariale di Larino. La coppia di amici, con precedenti penali e anche un arresto già nel carniere della fedina penale, agì travisata dal cappuccio dei loro giubbotti, ma grazie ad alcune testimonianze e anche a informazioni reperite nei canali meno visibili, il personale del 112 riuscì a individuarli dopo poco. Fondamentale, comunque, l'acquisizione dei videofilmati, che fecero restringere di molto la cerchia dei sospettabili. I dettagli dell'operazione di Polizia giudiziaria furono illustrati alle 12 dal maggiore Fabio Ficuciello, comandante della compagnia di Termoli, che ha posto l'accento sia sulla pronta risposta dell'Arma rispetto all'efferatezza del crimine compiuto e ai rischi connessi all'utilizzo di armi cariche, sia sulla necessaria collaborazione da attingere nel territorio.

I militari della stazione Carabinieri di Termoli hanno bussato al suo domicilio martedì scorso, in esecuzione di una ordinanza di arresto per espiazione della pena, dovrà scontare ancora un annetto, sulla condanna di due anni e due mesi maturata con sentenza passata in giudicato. All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti 3 grammi di cocaina, un grammo di marijuana e anche una piantina di erba. Per cui sarà denunciato anche per questo reato. Ad assistere il 29enne è stato l’avvocato Ruggiero Romanazzi.