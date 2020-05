TERMOLI. Colletta diocesana tra i sacerdoti, donati tre computer portatili alle famiglie di Provvidenti.

Questa mattina, 7 maggio 2020, il vicario della zona pastorale di Casacalenda-Santa Croce, don Michele Di Legge, e il parroco, padre Joseph Kiran Pudota, hanno consegnato al sindaco di Provvidenti, Salvatore Fucito, tre computer portatili da destinare ai ragazzi delle famiglie del paese per consentire lo svolgimento delle attività di didattica a distanza. Il dono è il frutto di una colletta, organizzata dai sacerdoti del Presbiterio della diocesi di Termoli-Larino e condivisa dal vescovo, Gianfranco De Luca, per offrire, con un gesto concreto, un ulteriore segno di vicinanza alle comunità. Si è così scelto, in modo simbolico, il centro più piccolo del territorio diocesano e di tutto il Molise. In un tempo di sofferenza, incertezza e fatica questo momento si inserisce nell'opera di conforto, preghiera e prossimità messa in atto da tutti i presbiteri in un periodo di sospensione delle celebrazioni e delle attività pastorali. Il sindaco di Provvidenti ha ringraziato, a nome delle famiglie e dell'intera comunità, tutti i sacerdoti per un gesto che – ha affermato - “rimarrà sempre nel cuore dei nostri ragazzi”. Diocesi di Termoli-Larino