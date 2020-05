Uno su dieci, la guida per le coppie in dolce attesa realizzata da una mamma speciale Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Professionalità sanitarie in prima linea nell’emergenza Covid-19, ma non solo. Quanto sta avvenendo negli ultimi mesi ha acceso i riflettori sull’importanza della sanità. Per questo, vogliamo aprire un nuovo capitolo, grazie all’opera realizzata da Samantha Errani.

«Sono una infermiera pediatrica di terapia intensiva neonatale ma soprattutto la mamma di un bambino nato con una sindrome genetica rara.

Ho quindi vissuto l'esperienza della terapia intensiva sia come professionista sanitario che come genitore (oltretutto nello stesso reparto in cui lavoro). Il mio libro "uno su dieci" è una lettura per tutte quelle coppie che sono in dolce attesa.

Uno su dieci si riferisce al numero di bambini che nascono prematuri, un numero decisamente alto che la maggior parte delle persone ignora non essendo del campo. Il libro spiega in modo semplice e comprensibile a tutti come funziona una terapia intensiva neonatale, i macchinari, le procedure e come affrontare l'esperienza del ricovero in terapia intensiva con un bambino prematuro».

Samantha Errani, 29 anni, infermiera di terapia intensiva neonatale specializzata in prematuri gravi è appena tornata da Londra dopo tanti anni, e vivo a San Benigno Canavese, in provincia di Torino.

«A causa della nascita del mio secondo figlio (nato con una sindrome genetica rara) ho dovuto lasciare il mio lavoro in terapia intensiva neonatale presso il St. George's Hospital di Londra per prendermi cura di lui. Questo però non mi ha impedito di continuare ad aiutare le persone, e ho creato la pagina Facebook Better Call Sam dove aiuto i genitori.

Facciamo spesso dirette con altri professionisti della salute, esperti di manovre di primo soccorso, mamme con bambini malati e tano altro. Abbiamo parlato spesso dell'emergenza e fornito supporto a tutti quelli che ne avevano bisogno.

La mia figura è molto interessante per i genitori perché posso dare consigli come mamma ma anche come infermiera di terapia intensiva, sfatando quindi i miti che spesso si trovano nella pagine di tanti gruppi per genitori. Stiamo anche lavorando ad un app per aiutare i genitori di bambini affetti da malattie croniche, genetiche, degenerative e tante altre».

Uno su dieci è una lettura consigliata a tutte le coppie in dolce attesa. Uno su dieci infatti rappresenta il numero di bambini nati prematuri, un numero piuttosto alto di cui moltissimi genitori non sono a conoscenza.

Il libro è una guida su come affrontare l'esperienza di terapia intensiva (nel caso dovesse capitare alla mamma che legge), con spiegazioni in termini comprensibili da tutti di attrezzature, procedure e consigli su come affrontare al meglio questa esperienza. Contiene inoltre le testimonianze di mamme e colleghe che ho incontrato durante la mia carriera. Si trattano argomenti importanti, un genitore consapevole è un genitore che vive l'esperienza di terapia intensiva con meno stress.

Un piccolo estratto:

“Signora c’è un problema con suo figlio. Deve nascere oggi.”

Queste sono le parole che a volte si sentono pronunciare durante quella che sembrava essere una normale visita di controllo. O quando per tutta la giornata non hai sentito tuo figlio muoversi dentro di te, e preoccupata hai deciso di chiedere consiglio al tuo medico. Quelle parole scandiscono il momento in cui tutto cambia. In cui la preoccupazione più grande non è più il colore delle tutine o scegliere il biberon perfetto. In un secondo tutto ciò che conta è confinato all’interno di una piccola incubatrice che tiene in vita il tuo bambino.

Tutto questo capita ogni giorno, una volta su dieci.

«E se capiterà proprio a te che stai leggendo, avrai la fortuna di avere una guida da portare con te, che ti aiuterà a comprendere cosa ti succede intorno», il messaggio di Samantha.