Fondi europei per l'inclusione, la lotta alla povertà nell'ambito sociale di Termoli

TERMOLI. L’Ambito Territoriale Sociale di Termoli ha da poco concluso la sua programmazione triennale 2017-2020 PON Inclusione volta al contrasto della povertà sul territorio. La programmazione ha sostenuto il cambiamento delle nuove misure attive di sostegno al reddito, prima SIA nel 2017 poi REI nel 2018 e infine il Reddito di Cittadinanza da marzo 2019, attraverso l’impiego di professionisti che hanno accompagnato le famiglie in questa evoluzione e in un nuovo rapporto con i servizi territoriali sociali.



Le azioni finanziate dal PON Inclusione sono ispirate al principio dell'inclusione attiva. La Raccomandazione 2008/867/CE ha impegnato infatti gli Stati membri ad adottare una strategia globale e integrata a favore dell'inclusione attiva, basata sulla combinazione di tre pilastri: sostegno al reddito; mercati del lavoro più inclusivi; accesso a servizi di qualità.

Più recentemente il Pilastro europeo dei diritti sociali ha sancito e ribadito alcuni principi fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Tra questi, risulta centrale il diritto dei cittadini a un adeguato reddito minimo che garantisca una vita dignitosa anche attraverso l'attuazione di politiche di inclusione sociale e lavorativa.

Le finalità riguardano il miglioramento delle competenze dei componenti dei nuclei beneficiari e della loro occupabilità e l’incremento numerico e qualitativo dei servizi sociali e socio-sanitari. Il PON inclusione mira, inoltre, a sperimentare nuovi modelli e metodologie di intervento sociale, riducendo la frammentazione dell’offerta di servizi, alzandone gli standard qualitativi e promuovendo interventi strutturati.

Il Programma PON Inclusione spinge i territori sociali a perseguire obiettivi di sviluppo promuovendo interventi che rafforzino i legami sociali, l’inclusione di fasce deboli di popolazione, lo sviluppo e la messa in rete di risorse attraverso una presa in carico integrata e multidimensionale. L’ATS di Termoli ha cercato di far sua questa filosofia comunitaria promuovendo una consapevolezza ed un’evoluzione dei valori che reggono la convivenza, partendo proprio dal rapporto Ente e cittadini. Il Decreto Legislativo 147/2017 raccomanda di considerare la progettazione personalizzata (art.6) come l’esito di un processo di negoziazione con i beneficiari, di cui si favorisce la piena condivisione evitando tecnicismi e astrazioni. Tale processo si traduce nella definizione di un progetto condiviso con i beneficiari, con lo scopo di promuovere la loro partecipazione e le loro potenzialità. L’ATS di Termoli si è prefissato l’obiettivo di sviluppare e migliorare le condizioni di benessere attraverso un approccio multidimensionale focalizzato su un modello di intervento incentrato sulla promozione dello sviluppo del cittadino.

Nel triennio 2017-2020 la Programmazione comunitaria PON Inclusione ha destinato alla Regione Molise € 2.188.055,57. L’ATS di Termoli ha avuto la possibilità di usufruire di una somma poco superiore ai € 500.000,00 che ha consentito di erogare una serie di servizi ed interventi rivolti ai beneficiari prima del SIA, poi del REI e attualmente del Reddito di Cittadinanza.

In questo triennio l’ATS di Termoli può evidenziare queste dati al 31/03/2020:

-Sono state prese in carico dai Servizi Sociali e dall’Equipe Multidisciplinare 598 famiglie, ovvero il 2,4% del totale della famiglie del territorio;

-Le persone prese in carico, a cui è stato destinato un progetto personalizzato sono 1509, ovvero il 2,1% della popolazione intera dell’ATS di Termoli. Di queste 167 sono migranti e 110 sono persone con disabilità;

-Le persone prese in carico dai Servizi Sociali hanno riguardato le seguenti fasce di età

Il Titolo di Studio ha invece registrato questa frequenza:

L’ATS di Termoli ha garantito con il fondi europei PON Inclusione il Rafforzamento del servizio sociale professionale al fine di supportare la creazione delle equipe multidisciplinari per la presa in carico per le funzioni di Assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio dell’intervento integrato e l’assistenza educativa domiciliare.

Sul territorio gli interventi di presa in carico sono stati garantiti da 15 assistenti sociali (1 professionista ogni 4800 abitanti), 2 Psicologi, 1 Educatore, 1 Mediatore culturale, 1 Progettista. Sono state inoltre garantite circa 2.800 ore di interventi educativi rivolti a minori.

Per l’annualità 2020 il Ministero ha emanato un nuovo progetto, Avviso 1/PaIS, che si pone in continuità con la passata programmazione triennale, e che garantirà la prosecuzione dei servizi e delle prese in carico dei soggetti a rischio emarginazione sociale.

La relazione è stata firmata dal coordinatore dell'Ats, Antonio Russo.