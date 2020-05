Primo contagio Covid-19 a Portocannone, «Siamo pronti a opportuni provvedimenti»

PORTOCANNONE. La comunità di Portocannone - si attende solo l'ufficialità dal bollettino serale dell'Asrem - entrerà a far parte della mappatura dei contagi Covid-19, a due mesi e 10 giorni dall'inizio dell'emergenza in Molise.

Una circostanza, resa nota con articoli, tra cui il nostro, che non è piaciuta al sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci.

«A causa di una deplorevole fuga di notizie, al momento non confortata da nessuna comunicazione ufficiale da parte della Asrem, apprendo dagli organi di informazione della presunta positività al Covid-19 di un cittadino di Portocannone. Sono in questi minuti in contatto con la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Regionale per avere delle notizie certe al riguardo. Appena in possesso di dati certi, sarà cura dell'Amministrazione Comunale prendere gli opportuni provvedimenti e darne adeguata informazione alla Cittadinanza. Naturalmente, ci tengo a specificarlo, sempre nel rispetto della privacy della persona che avesse dovuto eventualmente contrarre il virus, e delle preoccupazioni della sua famiglia».