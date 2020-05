L'Asrem conferma il primo contagio Covid a Portocannone, ancora tamponi tra i rom

TERMOLI. Unico contagio serale confermato dall'Asrem è quello del cittadino 60enne di Portocannone, mentre sono tuttora in corso tamponi nella comunità rom, di cui sapremo l'esito nella mattinata di domani. Bollettino serale che porta i casi totali a 371, con 219 positivi attuali e 11 ricoveri nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Ancora un positivo, ma questa volta ad essere interessato è il Comune di Portocannone. E’ infatti residente lì, come avevamo già anticipato nel qualche ora fa, l’unico positivo registrato nel pomeriggio di oggi e che fa salire i casi totali in regione a 371.

Si tratta del primo caso nel Comune del Basso Molise che fa salire a 39 i Comuni molisani dove è stato registrato almeno un contagio.

Il 60enne di Portocannone è risultato positivo dopo aver effettuato un tampone presso il Pronto Soccorso del “San Timoteo” di Termoli dove si era recato per una polmonite. In seguito all’accertamento del contagio, è stato trasferito presso il “Cardarelli” di Campobasso nel reparto di Malattie infettive.

Ora si attendono gli esiti dell’indagine epidemiologica atta a verificare se si tratti di un caso appartenente ad un cluster noto o meno.

Continuano invece i tamponi presso la comunità rom di Campobasso e nei confronti di tutti i soggetti venuti a contatto con le persone risultate positive.

4 dei positivi della comunità rom, due uomini e due donne, si trovano presso il reparto di Malattie infettive del “Cardarelli” di Campobasso, tutti gli altri sono paucisintomatici e sono in isolamento domiciliare.

Aumentato di 9 unità,oggi, anche il numero dei guariti sale a 108 il numero totale dei guariti dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus.

Si tratta di 4 persone a Campobasso, 1 a Venafro, 1 a Castelpetroso, 1 a Ripalimosani, 1 a Mirabello Sannitico e 1 a Filignano.

Salgono a 10 i ricoverati presso l’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso, tutti nel reparto di Malattie infettive. Ricordiamo infatti che da una settimana circa il reparto di Terapia intensiva, con il trasferimento in malattie infettive dell’ultimo paziente, è rimasto vuoto.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 18.00. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 371 casi a fronte di 9062 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬371 casi conclamati in Regione, 295 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 con pazienti provenienti da fuori regione;

- 10 i ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione. 10 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (8 della Provincia di Campobasso e 2 della Provincia di Isernia), 0 i ricoverati in terapia intensiva.

- 0 pazienti positivi presso il Neuromed di Pozzilli o altri privati accreditati.

- 208 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 172 nella provincia di Campobasso, 31 nella provincia di Isernia e 5 di altre regioni.

- 198 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale ). 92 USCA di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso, 77 USCA di Venafro presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Isernia e 29 USCA di Larino presso i positivi in isolamento nella zona del Basso Molise .

- 22 i pazienti asintomatici dimessi. 21 della Provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 108 il numero dei pazienti guariti certificati, 71 della provincia di Campobasso, 16 della provincia di Isernia e 12 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 22 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 4 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 392 persone in isolamento e 7 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.

Come da mappa del contagio fornita da Asrem, i casi sono localizzati in 39 Comuni sui 136 della Regione Molise, si tiene conto della residenza anagrafica dei soggetti contagiati e anche gli ospiti risultati positivi della casa di riposo di Agnone sono attribuiti al Comune di residenza: 157 Campobasso, 41 Termoli, 28 Cercemaggiore, 16 Belmonte del Sannio, 12 Montenero di Bisaccia, 11 Isernia, 10 Baranello, 9 Agnone, 7 Riccia, 5 Poggio Sannita, Campochiaro e Pozzilli (tutti i molisani ricoverati al Neuromed all'interno del quale il focolaio si è sviluppato), 4 Filignano, Campolieto e Venafro. 3 i contagi a Montagano, Petacciato e Ferrazzano. Con 2 casi i comuni di Bojano, Campomarino, Ripalimosani, Toro, Ururi, Mirabello Sannitico, Carovilli, Vinchiaturo, Castelpetroso e Larino. 1 caso invece per Scapoli, Forlì del Sannio, Roccamandolfi, San Giuliano del Sannio, Castropignano, Jelsi, Monteroduni, Petrella Tifernina, Santa Croce di Magliano, Guardiaregia e Portocannone.