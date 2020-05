CAMPOBASSO. Senso di responsabilità e rispetto delle regole. Con questa frase, che molto sa di stretta attualità, il Governatore Donato Toma ha lanciato un messaggio alla comunità molisana e a quella di Campobasso, nello specifico. Il presidente della Giunta regionale del Molise è intervenuto a fine giornata, una domenica particolare, che segna la fine della prima settimana della cosiddetta Fase 2.

Toma non ha usato mezzi termini, ha detto che non tollererà l'allentamento del monitoraggio e ha definito di inaudita gravità quanto successo a Campobasso, sia verso coloro che non hanno rispettato le norme di contenimento, sia verso chi doveva controllare e non l'ha fatto.

Insomma, quasi una dichiarazione di guerra politica all'amministrazione comunale di Palazzo San Giorgio (solo?).