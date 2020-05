Contagio Covid-19 anche a Portocannone: il sindaco Caporicci ha attivato il Coc

PORTOCANNONE. In serata, nuovo intervento di Caporicci: «Siamo stati raggiunti dalla comunicazione ufficiale della Asrem con cui viene purtroppo confermata la positività al Covid di un nostro concittadino che nella serata di ieri, avendo accusato febbre alta e difficoltà respiratorie, è stato trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo dove è stato sottoposto a tampone risultato positivo. Il paziente, già sotto cure mediche per motivi non afferenti il Covid-19, ha avuto nei giorni scorsi contatti limitatissimi, sempre legati ad attività suo stato patologico.

Ci siamo immediatamente confrontati con i vertici dell’Asrem per stabilire le modalità di seguimento della vicenda, attivando in data odierna il Coc (Centro Operativo Comunale) composto dal Sindaco, dal Vice Sindaco, dal Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Campomarino, e dal Presidente della locale Associazione di Protezione Civile “RGPT Carabinieri in C.do”.

Nella mattinata di ieri il paziente è stato ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cardarelli di Campobasso, dove si trova attualmente in condizioni stazionarie; i suoi famigliari, che osserveranno la quarantena obbligatoria, domani stesso si recheranno in ospedale per essere sottoposti, nell’immediato, al tampone oro-faringeo. Queste sono, in sintesi, le notizie che attualmente siamo in grado dare in questo momento di particolare difficoltà del nostro Concittadino coinvolto; a lui ed alla sua famiglia vanno la vicinanza e la solidarietà dell’intera Amministrazione Comunale».