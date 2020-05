Si allarga il cluster rom a Campobasso: altri 12 contagi, 4 pazienti guariti in basso Molise

CAMPOBASSO. Contagi da coronavirus in Molise a quota 383. Se ne sono aggiunti stamani 12, sempre appartenenti alla comunità rom del capoluogo, il cui cluster solo a Campobasso conta 71 positivi. Ci sono anche 4 guariti, 2 a Termoli, 1 a Petacciato e 1 a Larino.

Salgono ancora i positivi a Campobasso, altri 12 contagi nel cluster dei rom portano la città a 169 casi totali e 122 attualmente positivi.

I contagi da Covid-19 in regione salgono a 383 in totale, mentre gli attualmente positivi sono

Aumenta di 4 il numero dei guariti che sale a 112 dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus.

Salgono a 11 i ricoverati presso l’Ospedale “Cardarelli” di Campobasso, tutti nel reparto di Malattie infettive. L’ultimo ricovero questa mattina. Si tratta di una persona della provincia di Isernia.

Ricordiamo infatti che da una settimana circa il reparto di Terapia intensiva, con il trasferimento in malattie infettive dell’ultimo paziente, è rimasto vuoto.

Intanto i tamponi effettuati sul personale di alcuni dei reparti dell’Ospedale “Veneziale” di Isernia, tra i quali Psichiatria e Ostetricia, sono risultati tutti negativi.

Si tratta di screening che Asrem sta effettuando, a turnazione, su tutto il proprio personale.

Questi i dati del Bollettino ufficiale Asrem delle ore 13.00. La quota dei positivi al Covid-19 sale a 383 casi a fronte di 9247 tamponi processati.

La situazione dei pazienti covid-19 e dei ricoverati negli Ospedali e presso la Neuromed è la seguente:

- ¬383 casi conclamati in Regione, 307 casi di positività Covid-19 in provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 20 con pazienti provenienti da fuori regione;

- 11 i ricoverati al "Cardarelli" di Campobasso, centro Covid-19 in Regione. 11 i pazienti ricoverati presso il reparto di malattie infettive (8 della Provincia di Campobasso e 3 della Provincia di Isernia), 0 i ricoverati in terapia intensiva.

- 0 pazienti positivi presso il Neuromed di Pozzilli o altri privati accreditati.

- 217 sono i soggetti positivi asintomatici a domicilio, 181 nella provincia di Campobasso, 31 nella provincia di Isernia e 5 di altre regioni.

- 198 le visite domiciliari effettuate dalle USCA (Unità Speciali di Continuità Assistenziale ). 92 USCA di Bojano presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Campobasso, 77 USCA di Venafro presso i positivi in isolamento domiciliare nella provincia di Isernia e 29 USCA di Larino presso i positivi in isolamento nella zona del Basso Molise .

- 21 i pazienti asintomatici dimessi. 20 della Provincia di Campobasso e 1 della Provincia di Isernia. Si tratta delle persone in via di guarigione in attesa del doppio tampone negativo.

- 111 il numero dei pazienti guariti certificati, 81 della provincia di Campobasso, 18 della provincia di Isernia e 12 di altre regioni. Si tratta di pazienti che, alla scomparsa dei sintomi, abbiano effettuato i tamponi di controllo, ovvero il doppio tampone nel giro di 24 ore ed, entrambi, siano risultati negativi.

- 22 le persone decedute dall’inizio dell’emergenza, 16 della provincia di Campobasso, 4 della provincia di Isernia e 2 di altra Regione.

Presenti in tutto il territorio regionale 392 persone in isolamento e 7 soggetti in sorveglianza, si tratta delle persone asintomatiche alle quali ancora non viene effettuato il test Covid-19 ma che sono state a contatto con persone risultate positive.