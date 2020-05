Donna si ammala due volte di Covid-19, primo caso in Molise

CAMPOBASSO. Di nuovo positiva dopo essere guarita dal Coronavirus. E’ una donna di Isernia, è stata ricoverata in malattie infettive al “Cardarelli” di Campobasso nella mattinata di oggi, ed è il primo caso di recidiva in Molise.

Era stata dichiarata guarita con doppio tampone negativo ma, in seguito a nuovi sintomi riconducibili al Covid-19, febbre per la precisione, le è stato effettuato un nuovo tampone e su tre indicatori uno è risultato positivo. Ora il suo nuovo ricovero, presso il nosocomio del capoluogo, è stato previsto per sottoporla a più accurati ed ulteriori accertamenti.