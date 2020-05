TERMOLI. Emergenza Covid-19 ancora in essere, ma c'è una cosa che non è scemata in questi mesi: le discariche abusive.

Se c’è una cosa che la pandemia causa dal Covid-19 avrebbe dovuto (e potuto) insegnarci, è sicuramente l’amore ed il rispetto per gli altri e per la natura: e invece, mentre i contagi ed i morti diminuiscono di ora in ora e la distanza che ci separa dalla vita normale si assottiglia sempre di più, le discariche abusive continuano a proliferare indisturbate sul nostro territorio. È bastato che il Governo allentasse un po’ il guinzaglio, con la fase 2 tanto agognata, che il territorio del Molise è caduto nuovamente vittima dei mascalzoni dei rifiuti.

Accantonate le splendide immagini di fiumi e laghi limpidi, come non lo erano da secoli, e dei cieli azzurri senza scarichi, è subito ora di tornare alla triste realtà: a farci rituffare nuovamente nel degrado ci pensano le foto della strada che porta alla foce del Biferno, provenendo da via Rio dell’Airone, scattate da Angelo Ciavarella e postate sul gruppo facebook A.F.D.M. «Una sonora strigliata a chi ha trasformato la strada che porta alla foce del Biferno in una discarica – scrive l’utente sul gruppo – Eppure la differenziata a Termoli funziona bene».

Nelle istantanee si notano chiaramente delle buste nere, attentamente chiuse per occultarne il contenuto, da cui fanno capolino alcuni rifiuti, per lo più plastici. Accanto a queste, anche alcune scatole da cui emergono chiaramente vestiti ormai dismessi e vecchie scarpe. Dalla vegetazione spuntano anche altre buste del supermercato, riutilizzate per contenere scarti di ogni genere, prima di abbandonarle indisturbate lungo la strada.

Non è la prima volta, e c’è da scommetterci che non sarà nemmeno l’ultima, che la zona viene presa di mira dai maleducati che decidono di inondarla di rifiuti, malgrado si tratti di scarti facilmente conferibili presso il centro di via Arti e Mestieri. Di qui l’appello a chiunque abbia potuto assistere alla scena o avere sospetti sull’autore dello scempio: «Vorrei pregare chi avesse visto questo o questi “bravi cittadini”, di segnalarli alle autorità – conclude Angelo - Il mondo non è sporco, lo sporchiamo noi».