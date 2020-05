​Al ristorante con mascherine, a distanza e senza menu: le regole dell’Inail-Iss

TERMOLI. Con circa un milione e 200mila lavoratori, il settore della ristorazione è uno dei più attivi in Italia. In conseguenza della pandemia, cui ha fatto seguito un lungo periodo di lockdown, questa fetta di impiegati è rimasta inattiva, sospesa in un limbo di incertezze e precarietà a cui presto si dirà addio, grazie alla riapertura delle attività.



È chiaro che riaprire un ristorante produce sia dei vantaggi che degli svantaggi: i primi sono cuciti nel tessuto sociale ed economico dei territori che, grazie alla riapertura di questi locali, riavranno la spinta per far ripartire il sistema produttivo. I secondi, invece, sono rappresentati dal pericolo del Covid-19 e dall’evenienza che il virus possa espandersi in seguito alla possibilità di potersi nuovamente concedere un pranzo od una cena fuori. Per evitare che il contagio riprenda forza, l’Inail in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha realizzato un documento tecnico che consente il riavvio del comparto di ristorazione senza rischi.

Fermo restando il rispetto delle misure di igiene personale e degli alimenti, le nuove regole verteranno sul distanziamento dei tavoli con conseguente rimodulazione dei posti a sedere, l’areazione dei luoghi, la turnazione del servizio e l’addio, almeno per il momento, a menu e buffet.

Tutti a tavola, ma a distanza

Quante volte abbiamo sentito che il distanziamento sociale aiuta ad evitare la diffusione del virus? Tante, forse anche troppe. Una regola utile, da tenere bene a mente quando si fa la spesa o si attende il proprio turno alle Poste o alla banca e, tra qualche giorno, anche mentre siamo al ristorante. Il documento Inail-Iss fornisce uno spunto importante per l’organizzazione dei tavoli che, malgrado l’assenza di norme specifiche per il settore della ristorazione, indica «la rimodulazione dei tavoli e dei posti a sedere, garantendo il distanziamento fra tavoli non inferiore a 2 metri».

La questione si fa più complicata se pensiamo al fatto che, durante il pranzo o la cena, i clienti non possono indossare le mascherine e che lo «stazionamento protratto possa anche contaminare superfici come stoviglie e posate».

Finestre sempre aperte

Per ovviare al problema della contaminazione delle superfici, il comitato per l’emergenza ha sottolineato l’importanza del ricambio di aria naturale e la ventilazione dei locali e dei servizi igienici che si sviluppano in spazi al chiuso. Per questa prima fase sperimentale, inoltre, «andrebbero favorite soprattutto soluzioni che privilegino l’uso di spazi all’aperto rispetto ai locali chiusi».

Ristoranti a numero chiuso

Al fine di evitare assembramenti e per consentire il rispetto della distanza fra tavoli, è chiaro che i ristoranti dovranno prevedere un numero massimo di capienza, da determinare in base alla grandezza del locale «prevedendo uno spazio non inferiore a 4 metri quadrati per ciascun cliente». Una situazione che metterebbe in crisi i piccoli locali, come quelli presenti nella regione Molise, che permetterebbe la sopravvivenza solo delle grandi sale. Per scongiurare la chiusura di un gran numero di ristoranti, l’Inail-Iss consente uno strappo alla regola dei quattro metri quadrati nel caso in cui, all’interno del ristorante, vi siano le barriere divisorie. Un escamotage che non può comunque sottrarsi al distanziamento minimo tra i tavoli, alla turnazione del servizio ed alla possibilità di rendere obbligatoria la prenotazione per consentire il contingentamento degli ingressi.

Bye bye buffet e menu

Dite pure addio agli infiniti buffet ed agli aperitivi cenati che funzionavano con questa modalità. A causa del rischio altissimo di contagio, non sarà più possibile prevedere tavoli dove esporre il cibo da lasciare a disposizione della clientela, come avviene durante i matrimoni. Arrivederci anche al classico menu, quel favoloso libricino in cui sono elencati i piatti tra cui scegliere, gli ingredienti ed i prezzi delle varie pietanze. I menu cartacei saranno sostituiti da quelli alternativi, stampati su fogli monouso, scritti sulle lavagne o consultabili su app e siti internet dei ristoranti.

Mascherina obbligatoria per entrare ed uscire

I clienti dovranno indossare la mascherina nel momento in cui metteranno piede nei locali o lasceranno il proprio tavolo. L’unica eccezione consentita, non potrebbe essere diversamente, è durante la consumazione del pasto.

Pagamenti e igiene

Saranno preferiti pagamenti con carte di credito e di debito. Per evitare contagi, i locali potranno ricorrere alle barriere separatorie nei pressi della zona destinata alla cassa. Nei ristoranti è fatto obbligo di posizionare prodotti igienizzanti «sia in sala che per l’accesso ai servizi igienici che dovranno essere igienizzati di frequente». Quando un cliente lascia il tavolo, al termine del pranzo o della cena, andranno igienizzate le superfici «evitando il più possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non igienizzati».

Il personale di cucina e quello addetto al servizio ai tavoli dovrà indossare la mascherina chirurgica e, possibilmente, guanti in nitrile soprattutto durante le operazioni di igienizzazione.