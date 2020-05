​Quarantena: quanto mi costi?

TERMOLI. Mai come ora stiamo vivendo la casa così a fondo e in modo così totalizzante. Il senso di responsabilità sociale dell’#iorestoacasa ci invita a riscoprire il focolare domestico, con tutti i pro e i contro del caso.



La quarantena impostaci dall’emergenza Covid-19 infatti non solo ci costringe a fare i conti con il nostro tempo, ma anche con i nostri consumi.

E mentre proliferano i consigli su come riempire le nostre giornate, davvero in pochi ci dicono come ridurre le nostre spese energetiche e non solo.

Ma quanto ci costa in concreto la quarantena?

Cucinare è sicuramente una delle attività preferite dagli italiani in questo periodo difficile. Il piacere di riscoprire le proprie abilità tra forno e fornelli però ha dei costi, quelli del gas.

Tantissimi inoltre gli italiani connessi: lavoratori in smart working, studenti in video lezione, famiglie e amici che grazie alla rete riescono ad accorciare le distanze. Computer, tv e luci sempre accesi alzano i costi della bolletta energia.

Come proteggerci quindi dai rincari in bolletta?

Seguire buone pratiche aiuta sicuramente a ottimizzare i costi, ma la cosa migliore da fare è impiegare il tempo che abbiamo a disposizione per scegliere una tariffa davvero conveniente per i nostri consumi domestici.

Questa quarantena è il momento giusto per risparmiare.

Per te 7 consigli per ottimizzare i tuoi consumi domestici

Accendi la luce solo quando necessario

Imposta il risparmio energetico del computer e non lasciarlo in standby

Riscalda una stanza per volta

Arieggia la casa per pochi minuti

Se la possiedi, utilizza la domotica

Non fare docce troppo lunghe

Dedica il tempo a disposizione a scegliere tariffe vantaggiose per i tuoi consumi

