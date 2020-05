Nei saloni di bellezza su appuntamento, distanti 2 metri e senza riviste

TERMOLI. Nei saloni di bellezza solo su appuntamento, distanti 2 metri e senza riviste.

La data di riavvio della attività italiane, chiuse in seguito alla pandemia, è sempre più vicina: da lunedì 18 maggio, infatti, potranno riaprire anche i saloni di parrucchieri, di barbieri e di estetica. Tre riavvii tra i più attesi dagli italiani, che non vedono l’ora di poter finalmente tagliare i capelli o la barba o fare una bella ricostruzione delle unghie dopo due mesi di lockdown.

Il lavoro del parrucchiere, del barbiere o dell’estetista, dei veri e propri confidenti per i clienti, è uno dei più a rischio contagio, proprio a causa del contatto ravvicinato con l’utenza. Per questo l’Inail, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha emanato un documento tecnico in cui vengono esplicate le misure contenitive al fine di evitare la diffusione del virus, così come fatto per la balneazione e per la ristorazione.

Il ritorno nei saloni di bellezza, tuttavia, potrebbe deludere più di qualcuno a causa delle nuove restrizioni: niente riviste da sfogliare in attesa del proprio turno, prenotazione obbligatoria, bando alle ciance con il parrucchiere, pagamenti preferibilmente con carte di credito o di debito e due metri di distanza dagli altri clienti. Sono queste alcune delle novità che si affiancheranno a quelle già presenti (dispenser di igienizzante, areazione dei locali e sanificazione dei loghi) e che saranno introdotte all’inizio della propria settimana che vedrà i saloni sold-out. Accanto all’inevitabile riduzione del numero di trattamenti, però, Inail-Iss ha chiesto al Governo di prevedere delle deroghe ai giorni di chiusura, un’estensione degli orari di lavoro e la possibilità di occupare il suolo pubblico per far attendere i clienti all’esterno delle attività.

Obbligo di prenotazione

Se riuscire ad ottenere un appuntamento dall’estetista o dal parrucchiere era una vera sfida, già prima della pandemia, farlo ora sarà molto più difficile. In particolar modo nelle prime settimane che sono praticamente sold-out. Accanto alla prenotazione si aggiunge anche la modalità di trattamento (ad esempio taglio, colore o ricostruzione unghie) che dovrà essere comunicata nell’esatto momento in cui si chiama o si scrive per concordare un appuntamento. L’obiettivo di questa misura è duplice: ottimizzare i tempi di attesa ed evitare assembramenti, limitando così il numero di persone presenti nel locale.

Trasformazione degli spazi

Ci dovranno essere almeno due metri tra le varie postazioni di trattamento. È chiaro che la riduzione del numero di posti, inevitabile per evitare contagi, deve prevedere una riorganizzazione degli spazi interni: «ad esempio sfruttando le zone originariamente previste per l’attesa, per le fasi tecniche come ad esempio la posa del colore». Ampia libertà, poi, all’utilizzo di barriere separatorie fra le varie aree e le postazioni.

Ciao ciao riviste

Se pensate di poter scoprire tutti i segreti di Buckingham Palace leggendo l’ultimo settimanale di gossip dal parrucchiere o scoprire chi è stato acquistato o venduto nell’ultima campagna calcistica, potreste restare delusi. Le riviste sono bandite a causa dell’alto rischio di contagio che si verifica con il loro passaggio nelle mani di utenti diversi. I clienti dovranno inventarsi altri modi per uccidere l’attesa.

Addio anche agli accompagnatori

Nel caso in cui stesse pensando di farvi accompagnare da un amico o da un familiare, sia per impegnare il tempo di attesa che per farvi consigliare il taglio o il colore di smalto che vi starebbe meglio, potete scordarvelo. Nei saloni si entrerà da soli, fatta eccezione per minori o disabili i cui accompagnatori dovranno comunque comunicare la loro presenza in fase di prenotazione.

Niente effetti personali durante i trattamenti

Quante volte ci è capitato di portare un libro da casa e di leggerlo mentre la tinta sta riposando? O guardare il cellulare mentre si asciuga lo smalto? Da lunedì non si potrà più fare. All’ingresso delle attività, infatti, sarà consegnato un sacchetto monouso dove il cliente è invitato a raccogliere i suoi effetti personali prima di consegnarlo al personale, che lo custodirà e lo restituirà solo alla conclusione dei trattamenti.

Amiche mascherine

Le mascherine diventano obbligatorie durante i trattamenti di bellezza, eccezion fatta per le operazioni in cui non è possibile portarla (ad esempio barba e baffi). Diventa preferibile anche l’uso di grembiuli o mantelle monouso per i clienti, in caso contrario è fatto obbligo di lavarli ad almeno 60° per 30 minuti.

Bando alle ciance

Raccontare come avete trascorso questi due mesi di lockdown al barbiere di fiducia? Sarà difficile. Il documento consiglia di «privilegiare la conversazione tramite lo specchio e di svolgere le procedure rimanendo alle spalle del cliente in tutti i casi possibili».

Regolamento per i centri estetici

L’attività dell’estetista, a differenza di quella di parrucchieri e barbieri, è diversa sotto il profilo degli ambienti (sono spesso utilizzate stanze singole o comunque separate le une dalle altre) e della prevenzione igienica (con agenti biologici utilizzati durante la normale attività). Tra le novità ci sono:

Pannelli delle cabine chiusi durante i trattamenti;

Per i trattamenti del viso che implicano l’uso di vapore, si devono prevedere, ove possibile, operazioni alternative. Tali trattamenti potranno essere effettuati solo in locali fisicamente separati, che devono essere arieggiati al termine di ogni prestazione;

Stop all’utilizzo di sauna, bagno turco o vasche idromassaggio;

Alla fine di ogni trattamento, indossando i guanti, devono essere rimosse pellicole, lenzuolini monouso e tutto ciò che è stato utilizzato durante la sessione;

Pulire e disinfettare scrupolosamente tutte le superfici della cabina estetica all’uscita di ogni cliente utilizzando disinfettanti idroalcolici o a base di cloro, con particolare attenzione a tutte le apparecchiature, gli strumenti ed a tutte le superfici con cui il cliente è venuto in contatto;

Ricambio d’aria obbligatorio prima di far entrare il cliente successivo. Questo può avvenire tramite l’apertura di finestre o meccanicamente.

Prevenzione dei lavoratori

Oltre ad una maggiore turnazione dei lavoratori, gli impiegati dovranno indossare le mascherine chirurgiche per l’intero orario lavorativo (per le estetiste il grado di protezione deve essere FFP2 o FFP3 senza valvola), accompagnate dalle visiere o dagli schermi facciali (di terza categoria) e da guanti in nitrile che dovranno essere cambiati per ogni cliente.