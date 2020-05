Blitz antidoping del Nas nella notte in centro, perquisizioni e sequestri

TERMOLI. Movimento notturno in centro, a Termoli. Carabinieri del Nas, per conto della Procura di Torino e del relativo comando regionale del Nucleo antisofisticazioni e sanità del Piemonte, unitamente ai militari del Nas di Campobasso e ai colleghi della compagnia, giunti a supporto, hanno proceduto a delle perquisizioni e anche ad alcuni sequestri nell’ambito di una inchiesta antidoping che si è ramificata in numerose città italiane.

Si attendono ulteriori dettagli.

Peraltro, in merito alla presenza dell'Arma in centro erano state diffuse anche delle voci fasulle su episodi di violenza avvenuti in città, ovviamente non corrispondenti a verità.