CAMPOMARINO. Aria tesa tra i residenti sui rifiuti a Campomarino: da un lato ci sono i cittadini che conferiscono la plastica tramite mastelli, dall’altro la ditta Giuliani, che si occupa del porta a porta e che, da qualche giorno, non la ritira. A scatenare le polemiche è stato l’annuncio dell’azienda, avvenuto tramite foglietto esplicativo, nel quale si palesa la necessità di conferire la plastica non più solo tramite mastello, ma bensì all’interno di apposite buste. In caso contrario lo scarto non sarà ritirato.

A mettere in rilievo la questione è un cittadino di Campomarino, Diego Pecci, che ha documentato, tramite i filmati qui allegati, i disagi che il mancato ritiro della plastica comporta in città dallo scorso 10 maggio (giorno in cui è entrato in vigore il nuovo regolamento) e le conseguenze sul budget familiare dell’eventuale acquisto di sacchetti idonei al conferimento, dal momento che non sono inclusi nella tassa (come avviene in altre realtà, ad esempio Termoli ndr): «Di punto in bianco la ditta Giuliani ha deciso che il mastello per loro è scomodo e non vuole utilizzarlo, imponendoci le buste – ha commentato al telefono con TermoliOnLine - Le buste hanno un costo, che si somma al tributo per il servizio. Acquistiamo già le buste per l’umido. Inoltre non posso ricavarle dalla spesa, in quanto non ne acquisto perché utilizzo quelle in stoffa».

Anche questa mattina, giorno di ritiro della plastica, gli addetti hanno ribadito fermamente la decisione, comunicandola al signor Pecci: «Gli addetti al ritiro mi hanno nuovamente informato che non ritireranno la plastica se non conferita tramite buste. Sono rimasto con la plastica in mano, senza poter dire altro – ha aggiunto il cittadino – Eppure sul paragrafo del contratto non viene contemplato che la plastica vada messa nelle buste. Non capisco questa linea di cambiamento». La denuncia sulla situazione di disagio vissuta dai cittadini è stata recapitata anche al sindaco Pierdonato Silvestri cui sono stati inviati anche i video girati, assieme al foglietto contenente le nuove direttive: «Il sindaco, durante il colloquio avuto, mi ha detto che dovevo continuare a mettere la plastica nei mastelli e di non preoccuparmi. La Giuliani, però, continua sulla sua linea».

A rendere ancora più tesa e complicata la situazione è la mancata possibilità, per i residenti di Campomarino, di utilizzare le isole ecologiche presenti al lido: «Per noi ora è vietato perché sono ad uso esclusivo dei residenti del lido – ha confermato Pecci – La comunicazione è stata affissa sulle stesse ecoisole dove viene rimarcato il fatto che i cittadini di Campomarino, avendo la differenziata porta a porta, non possono usufruirne». Sotto accusa anche il calendario della raccolta che prevede un solo ritiro settimanale per plastica «se ne produce tantissima, dobbiamo avere la possibilità di smaltirla» e carta: «Troppo poco per i condomini, diventa un problema serio».

Al coro di protesta del signor Pecci si sono aggiunti anche altri residenti che, sul profilo facebook del cittadino, hanno palesato le loro perplessità circa il nuovo regolamento per la plastica, mostrando tutto il loro disappunto sulla vicenda. Auspicando un intervento chiarificatore da parte della ditta che, ad oggi, non è ancora arrivato, il signor Pecci annuncia battaglia e si fa un augurio: «La prossima settimana andrò a denunciare la questione ai Carabinieri, recapitandone una copia al sindaco, alla ditta Giuliani e, per conoscenza, alla Procura della Repubblica. Spero che questo articolo possa sensibilizzare l’Assessore all’Ambiente Antonio Saburro ed il sindaco al problema, pensando bene a ciò che stanno facendo. Anche la minoranza dei Cinque Stelle sta facendo una battaglia su questo. Sono un semplice cittadino che paga le tasse ed a cui non viene corrisposto un servizio».