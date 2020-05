«Richiesta come promesso», l’ombra del depuratore sulla mancata Bandiera blu

TERMOLI. Bandiera blu quanto manchi: sembrano passati secoli, malgrado si tratti di soli 3 anni (che nel settore del turismo pesano come un macigno), da quando sulle spiagge della costa termolese sventolava quella bandiera blu e bianca che rappresentava un faro per i turisti di tutto il mondo, oltre ad essere un vanto per la città. Eppure, nonostante il tempo trascorso, in questi 36 mesi ci siamo quasi abituati a non avere l’agognato vessillo concesso annualmente dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale) alle spiagge che, più di altre, si contraddistinguono per il rispetto per l’ambiente e la qualità delle acque.



Perché, nemmeno nel 2020, Termoli può fregiarsi della bandiera blu (a differenza di Campomarino che riesce a spuntarla anche quest’anno)? Nel 2018, con l’allora amministrazione guidata da Angelo Sbrocca, la Federazione bocciò la richiesta per colpa della raccolta differenziata, ben al di sotto dei limiti consentiti, e del depuratore che sversava liquami in mare a causa della capacità sopportata dall’impianto, ben al di sopra delle sue capacità. Un anno più tardi, invece, la domanda non fu nemmeno compilata. Quest’anno la richiesta è stata inviata, così come promesso dall’attuale primo cittadino Francesco Roberti durante la campagna elettorale di un anno fa, ma del vessillo non vi è traccia.

«La domanda è stata compilata ed inviata secondo i criteri ed i tempi stabiliti dalla Fee, così come annunciato durante la campagna elettorale e subito dopo le elezioni - ha confermato l’Assessore al Turismo Michele Barile al telefono con TermoliOnLine - Non c’è ancora l’ufficialità sulla mancata assegnazione, nemmeno sul sito della Fee». Alla conferenza stampa, però, non sono state invitate né Termoli né Montenero di Bisaccia (nemmeno Petacciato, ma occorre vedere chi l'ha richiesta, ndr) e questo fa presagire che quanto temuto si sia avverato. Come in ogni esame, perché di questo si tratta, non basta compilare attentamente la domanda per passare il test, ma è necessario risolvere le criticità che hanno portato, negli anni passati, alla bocciatura. Mentre sul fronte della raccolta differenziata il Comune ha fatto passi da gigante, in primis con il cambio gestionale, per ciò che riguarda il depuratore si arranca ancora: malgrado i lavori iniziati sabato scorso (e di cui TermoliOnLine ha mostrato il video in esclusiva), le problematiche insite nella struttura che sorge al porto hanno creato, a più riprese, un polverone mediatico che ha leso l’immagine stessa della cittadina.

A questo vanno aggiunte le valutazioni e le verifiche che la Fee effettua di anno in anno in loco, anche attraverso il campionamento delle acque di balneazione, oltre agli accertamenti a ritroso sulle criticità presenti nelle città che effettuano la richiesta per il vessillo, con controlli che comprendono gli ultimi quattro o cinque anni: «Sapevamo che sarebbe stato difficile ottenerla – ha concluso l’assessore – Ma questo non ci ha dissuaso dal provarci comunque». Dal momento che i lavori al depuratore sono finalmente iniziati e che i test effettuati dalla Asrem sulla qualità delle acque non sembrano superare i limiti previsti dalla legge, Termoli dovrà puntare tutto sul prossimo anno: sia a livello turistico, vista l’epidemia in corso e le difficoltà sugli spostamenti e l’organizzazione di eventi che ne derivano, che per la riconquista della cara e vecchia amica che, per anni, ha sventolato e sorvegliato sulla città.