Toma pronto a riaprire le attività in Molise da lunedì, lidi balneari dal primo giugno

CAMPOBASSO. Il governatore Toma è in attesa dal Governo della normativa di riferimento per le riaperture del 18 maggio. Finora sono state rese note solo le linee guida per talune attività che dovrebbero riaprire la prossima settimana come parrucchieri, estetiste e balneatori.



Questo quanto dichiarato in diretta nel tg di Telemolise.

“Qualora la normativa non dovesse giungere entro domani”, spiega il presidente Toma, “in accordo con i presidenti di Regione dell’area di centrodestra, saremo costretti a sopperire a questi ritardi da parte del Governo con delle nostre ordinanze”.

Toma considera inoltre ancora prematuro parlare di spostamenti domiciliari tra regione, sostenendo che si potrebbe solo concedere l’accesso alle seconde case fuori regione ma solo per effettuare dei controlli.

Per l’apertura della stagione balneare è al vaglio una delibera regionale che la farebbe partire dal 1° giugno, tenendo conto di tutte le misure necessarie al distanziamento.

In merito alla polemica sulla cassa integrazione in deroga percepita da pochi in Molise, rimarca come “sono stato uno dei principali fautori del cambio di approccio che il Governo ha deciso in merito alla cassa integrazione in deroga. Ho ritenuto indispensabile in questa fase che venisse superato il passaggio alla Regione nelle domande di richiesta della cassa integrazione e che pervenissero direttamente all’Inps.”

In merito alle domande di cassa integrazione non ancora evase da parte della Regione Molise, ci tiene a precisare che “ad oggi sono state evase 1000 pratiche, ma sono tantissime, la gran parte per la verità, le richieste con dati e informazioni errate che sono state oggetto di intervento da parte dei funzionari e che hanno contribuito ad accumulare ritardo”.

Un commento anche riguardo alla questione dei contagi dei rom che si è creata a Campobasso e che ha avuto un risalto mediatico a livello nazionale.

“Il drammatico aumento dei contagi a Campobasso ha causato un repentino aumento della curva dei contagi. Ma al momento”, assicura Toma, “il cluster è sotto controllo. Bisogna però ricordare a tutti che la guardia dobbiamo continuare a non abbassarla”.

In merito alla sua telefonata con i “capi” rom, come è stato detto in questi giorni, ha specificato che era una semplice chiamata ad uno dei referenti delle famiglie rom per chiedere di sensibilizzare l’intera famiglia al rispetto delle regole sulla quarantena. Nulla di più.