​L’Italia riparte dal turismo: fino a 500 euro a famiglia per viaggi da luglio a dicembre

TERMOLI. Non sarà un’estate in quarantena per l’Italia, almeno non del tutto: fatte salve le restrizioni legate al contenimento del virus in generale e per il settore della balneazione e della ristorazione in special modo, si potrà viaggiare nella nostra penisola, andando alla scoperta di veri e propri paradisi di cui l’italico stivale è ricco. Dal primo giugno, infatti, non solo c’è il via libera all’apertura degli stabilimenti balneari (con le dovute precauzioni qui spiegate), ma si potrà fare la domanda per ottenere il bonus previsto nel decreto Rilancio che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale tra pochissime ore e che va sotto il nome di ‘Tax credit vacanze’.



Un bonus vero e proprio che andrà in favore delle famiglie che decidono di viaggiare nel periodo compreso tra il 1 luglio ed il 31 dicembre 2020. Il buono vacanza sarà assegnato ai soli richiedenti il cui Isee non supererà i 40mila euro, diecimila euro al di sotto della soglia prospettata inizialmente. L’importo massimo a famiglia è di 500 euro, scende a 300 euro per i nuclei da 2 persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Come per tutti gli incentivi, però, ci sono delle regole da rispettare: la prima riguarda l’obbligo di utilizzare il denaro per le spese in un’unica soluzione «in relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva ovvero da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast». Cosa significa? Non si potranno effettuare pernottamenti in diverse strutture, ma bisognerà soggiornare sempre nello stesso impianto.

Altri due punti importanti, per l’accesso al credito, sono rappresentati dai documenti commerciali «il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale, con indicazione del codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito» e dai mediatori turistici «il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator». Scordatevi, dunque, di intascare il denaro senza viaggiare.

I successivi commi riguardano, invece, il fornitore del servizio (albergo, agriturismo o b&b): nello specifico il comma 4 «dispone che il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell’80 per cento, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 per cento è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto». Il comma 5, invece, prevede che «lo sconto sarà rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari».

A mettere sotto pressione il Governo italiano, almeno dal punto di vista delle misure in favore della mobilità e del turismo in generale, è la decisione della Germania, cui si è unita l’Austria, di riaprire le frontiere: lo stop ai controlli in area Schengen a partire da metà giugno, annunciato dalla Cancelleria tedesca Angela Merkel, metterebbe in serio pericolo il turismo in Italia, una delle nazioni più colpite dalla pandemia del Covid-19 (cui segue la Spagna), che rischierebbe di essere tagliata fuori dal settore che fornisce alla penisola oltre il 10% del Pil nazionale, con perdite enormi che si ripercuoterebbero anche sul lavoro stagionale.