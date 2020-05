Cluster rom a Campobasso, il paziente zero potrebbe essere stato il defunto

CAMPOBASSO. Nuova ipotesi per quanto concerne il paziente zero del cluster dei rom della città di Campobasso. Potrebbe essere stato il defunto il primo paziente positivo e il contagio si sarebbe diffuso durante il saluto alla salma e le visite di cordoglio presso l’abitazione dello stesso con relativo assembramento.

In effetti delle numerose presenze nell’abitazione del defunto, nei giorni scorsi ne ha parlato anche il frate che ha effettuato la benedizione della salma. Il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano, nell’intervista di questa mattina a Buongiorno Regione della Tgr ha spiegato come “questa nuova ipotesi sul defunto quale paziente zero cambierebbe poco la questione visto che i primi sintomi si sono manifestati il giorno 7 maggio e, quindi, ad una distanza che noi consideriamo critica di 7 giorni da un evento”.

Così come poco cambierebbe rispetto a quelle che sono le misure messe in atto al fine di limitare e circoscrivere il nuovo cluster.

Inoltre specifica che “il tampone post mortem in questo caso non è stato effettuato perché non se ne è ravvisata la necessità. Finora Asrem ha processato numerosi tamponi post mortem sempre su indicazione dei medici che avevano in cura le persone che poi sono defunte. Nel caso del defunto della comunità rom, questa indicazione non è stata data”.

Intanto la Procura di Campobasso, come confermato dal Sindaco Roberto Gravina, ha ricevuto una informativa ed ha aperto un fascicolo di indagine così da meglio chiarire l’episodio e le eventuali responsabilità.

Oreste Florenzano ha anche speso due parole riguardo al nuovo valore sull’indice di contagiosità della Regione Molise che si è attestato a 1,65 e l’eventuale ripercussione sulle riaperture del 18 maggio. “Ci aspettavamo questo dato al rialzo visto il picco ottenuto con il nuovo cluster legato ai rom di Campobasso, ma”, ha chiarito il manager Asrem, “il valore di R0, ovvero l’indice di contagiosità, è solo uno dei 21 indicatori presi in considerazione ai fini delle riaperture”.