​Autisti Gtm senza stipendio da mesi, l’appello a Toma: «Situazione al limite, ci aiuti»

TERMOLI. Niente paga da marzo (l’ultima indennità ricevuta risale a febbraio, poco prima della pandemia) e con la cassa integrazione in forte ritardo: è questa la situazione in cui i dipendenti della Gtm di Termoli, azienda che si occupa del trasporto pubblico, si trovano da ormai due mesi. Un’emergenza nell’emergenza: da un lato quella sanitaria che ha azzerato le attività e posto limiti invalicabili alla vita di ognuno di noi, dall’altra l’impossibilità di mettere a tavola un piatto caldo per la propria famiglia visto che gli stipendi non arrivano. E senza soldi, purtroppo, non si pagano le bollette e non si mangia.



Il grido di aiuto, lanciato dall’autista e sindacalista Cristino Lepore, parla chiaro: «Caro Presidente Toma, viviamo in una vera e propria emergenza: non riceviamo lo stipendio da due mesi e la cassa integrazione tarda ad arrivare. Cosa mettiamo in tavola ai nostri figli?». A vivere al limite della dignità umana sono circa 40 lavoratori impiegati dalla Gtm nella sola città di Termoli: diligenti padri di famiglia che non solo mettono a rischio la propria vita ogni volta che salgono su un autobus, ma diventano custodi di quella dei propri passeggeri. Una vita fatta di sacrifici, trascorsa per la maggior parte del tempo seduti e con le levatacce all’alba per accompagnare studenti e lavoratori del nucleo industriale. Sempre puntuali e ligi al dovere, senza mai lamentarsi o arrabbiarsi.

Oggi, però, la stanchezza non solo fisica, ma soprattutto mentale, inizia a farsi sentire. Complice la mancata sicurezza economica, gli autisti non sanno più cosa inventarsi per andare avanti e far mangiare le rispettive famiglie. Perché, dopotutto, si tratta di questo: provvedere ai propri cari. «Le comunico che siamo senza stipendi, in un periodo drammatico di pandemia perché la Regione Molise non ha ancora demandato i pagamenti ai comuni delle indennità di marzo e di aprile – continua Lepore - Egregio Presidente vorrei farle una domanda da lavoratore e da padre di famiglia: Lei deve spiegarmi come fare ad andare avanti senza stipendi e senza cassa integrazione che a marzo non è arrivata, seppure i tempi per il versamento parlavano del 15 aprile?».

L’azienda, dal canto suo, non riesce a fronteggiare il pagamento degli stipendi a causa «della carenza di contributi e dell’assenza della fideiussione bancaria, cui si aggiungono i mancati incassi a causa alle norme anti-covid che vietano la biglietteria a bordo». E così i lavoratori sono i più penalizzati, impossibilitati a sbarcare il lunario, pur provando con tutte le loro forze ad andare avanti, facendosi forza l’un l’altro: «Presidente Toma Le chiedo come possiamo andare avanti? Come possono, quaranta padri di famiglia solo a Termoli, sbarcare il lunario e mettere il piatto in tavola per la propria famiglia? Lasciando perdere le bollette, scadute da mesi, il problema più serio, al momento, è il cibo. Come dobbiamo fare? La domanda è semplice e gliela pone un padre di famiglia, una persona che l’ha sempre sostenuta e che si è prodigata affinché Lei potesse arrivare dov’è ora».

Una richiesta legittima, quella dello stipendio da corrispondere dietro una prestazione lavorativa, accompagnata da semplici domande poste al Governatore Donato Toma, che in seguito all’azzeramento della giunta detiene anche la delega ai trasporti (tolta a Vincenzo Niro ndr), ed a cui gli autisti si appellano per cercare di risolvere una situazione che, con il trascorrere delle ore, non fa altro che peggiorare inesorabilmente, avvicinandosi ad un profondo baratro che non lascia scampo: «Presidente La prego di degnarci di una risposta».