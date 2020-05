TERMOLI. Una puntata tutta al femminile, eccezion fatta per la consueta presenza del sindaco di Termoli, dalle 18.30, nel quarto appuntamento in diretta su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube del programma “Io scelgo Termoli”, che ha a cuore la nostra città e le centinaia di attività commerciali che in essa operano.

Un momento cruciale in vista delle decisioni che saranno assunte da Governo e Regioni sulle riaperture da lunedì 18 maggio e fino ai primi di giugno.

Termolionline, come ha dimostrato durante tutta la lunga emergenza epidemiologica, è in prima linea accanto agli operatori che stanno vivendo un periodo tremendo e noi vogliamo sostenerle, dando loro uno spazio per farsi conoscere meglio.

Oltre al consueto collegamento col sindaco Francesco Roberti, per apprendere dalla sua viva voce le ultime novità verso la Fase 2, ma anche affrontare la questione amara della Bandiera Blu, ospiti stavolta sono le imprenditrici Marianna Potalivo, Maria Gianfelice e Stefania Toschi.

Il motto del programma è “Siamo di Termoli e ne siamo orgogliosi”. Vogliamo che tutti i termolesi, in primis coloro i quali non sono stati colpiti dalla guerra in corso, come dipendenti o impiegati pubblici e pensionati, possano fare proprio il nostro slogan: “Io scelgo Termoli”.

Questo è lo spirito con cui rinnoviamo questo appuntamento di Termolionline.

Vi aspettiamo alle 18.30 su Termolionline, sulla nostra pagina Facebook e sul nostro canale Youtube.