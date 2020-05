Attività sanitarie nel Molise dal 18 maggio: pubblicate ordinanza e linee guida

CAMPOBASSO. Come annunciato ieri dal direttore generale dell'Asrem, Oreste Florenzano, con l'ordinanza 30 di oggi, vengono disciplinate le attività sanitarie nel Molise dal 18 maggio.

Uno stralcio dell'ordinanza.

LETTA

la relazione dell’Asrem, acquisita in data 12 maggio 2020 al n. 72882 del protocollo della Giunta Regionale Molise, con la quale nel riscontrare la suindicata richiesta del Presidente, in relazione agli indirizzi operativi predisposti dalla Direzione Generale della Salute si è rinviato al contenuto della propria nota prot. n. 44799 del 12 maggio 2020 indirizzata alla medesima Direzione; la nota della Direzione Generale della Salute della Regione Molise prot. n. 73805 del 15 maggio 2020 con la quale è stato trasmesso alla presidenza della Giunta Regionale Molise lo schema definitivo del documento recante “Indicazioni Regionali per la riattivazione dell’assistenza sanitaria per la “fase 2” [Documento ad interim]”; la nota pec dell’Asrem, assunta al protocollo della Regione con il n. 73892 del 15 maggio 2020, con la quale si confermava la condivisione, per quanto di competenza, dello schema definitivo del documento di cui al punto precedente;

RILEVATO

che l’Asrem, con la suindicata nota prot. n. 44799 del 12 maggio 2020, ha ritenuto che gli indirizzi operativi, predisposti dalla Direzione Generale della Salute, siano “in linea con i contenuti delle disposizioni emanate a livello nazionale in materia di norme generali di comportamento da adottare per l’erogazione di prestazioni sanitarie”; che le valutazioni effettuate nella suindicata nota sono state confermate nella relazione dell’Asrem, acquisita in data 12 maggio 2020 al n. 72882 del protocollo della Giunta Regionale Molise, di riscontro alla richiesta di istruttoria ex art. 7 ter, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i., formulata dal Presidente della Regione Molise al fine di assumere determinazioni di competenza consequenziali alla scadenza dell’efficacia della propria ordinanza n. 27 del 2 maggio 2020;

che l’Asrem, infine, con nota pec, assunta al protocollo della Regione con il n. 73892 del 15 maggio 2020, ha condiviso anche lo schema finale degli indirizzi operativi predisposti dalla Direzione Generale della Salute;

che, pertanto, l’Asrem ha ritenuto i medesimi indirizzi idonei a rendere compatibile l’esercizio delle attività sanitarie con l’attuale contesto epidemiologico del territorio regionale;

RICHIAMATA

la rilevanza in materia di prevenzione del contagio da COVID 19 delle valutazioni tecnico-sanitarie operate dall’ASREM, stante le funzioni ad essa attribuite dell’art. 7 ter, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e s.m.i.;

LETTO il documento recante “Indicazioni Regionali per la riattivazione dell’assistenza sanitaria per la “fase 2” [Documento ad interim]” accluso alla nota della Direzione Generale della Salute della Regione Molise prot. n. 73805 del 15 maggio 2020, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

necessario subordinare lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria sul territorio regionale da parte delle strutture pubbliche e private all’adozione di misure conformi agli indirizzi operativi contenuti nel suindicato documento,stanteanchel’attualesituazione epidemiologica rappresentata dall’Asrem nella relazione acquisita in data 12 maggio 2020 al n. 72882 del protocollo della Giunta Regionale Molise;

che, pertanto, le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate giustificano l’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1

1. Dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria erogate dalle strutture pubbliche e private nell’intero territorio regionale sono consentite alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 della presente ordinanza. A tal fine è fatto onere alle medesime strutture di trasmettere alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise un documento di valutazione rischi, sottoscritto dal legale rappresentante p.t., con il quale si dichiarano, nelle forme di cui all’art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e s.m.i., in modo analitico le misure adottate in ottemperanza alle indicazioni contenute nell’allegato 1 alla presente ordinanza.

2. Lo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria e socio-sanitaria in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o la non conformità del documento di valutazione rischi agli indirizzi operativi di cui all’allegato 1 determina l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

Articolo 2

1. La presente ordinanza entra in vigore in data 18 maggio 2020 ed ha efficacia fino al termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

2. La presente ordinanza è comunicata ai Prefetti di Campobasso e di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M., ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul Burm.

Qui il link per scaricare le linee guida.