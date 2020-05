Nuovo periodo di cassa integrazione alla Fca, i turni della prossima settimana

TERMOLI. Si è tenuto nel pomeriggio oggi un’incontro tra la Fca, le organizzazioni sindacali e le Rsa di stabilimento per espletare l’esame congiunto per ulteriori settimane di Cig Covid-19 decretate dal Governo.

Lo rende noto la segreteria provinciale di Fismic-Confsal.

Tale periodo servirà per far fronte al calo di mercato causato dall’emergenza sanitaria, con delle stime che prevedono per il 2020 drastici cali di immatricolazioni rispetto al 2019 anche di 500.000 autovetture in meno.

Inoltre Fca ha confermato che per la prossima settimana le linee dei Motori 2.0 T4 e del Cambio M40 per la Sevel lavoreranno a pieno regime, mentre la linea del Cambio 520 lavorerà solo 2 giorni. Per quanto riguarda la linea dei Motori 8V e 16V, solo la linea del montaggio 16V lavorerà per 2 giorni. Resta di fatto una crisi profonda del settore che dovremo affrontare nell’immediato e nei prossimi mesi: è palese che le 5 settimane di cassa prorogate dal Governo sono insufficienti, c’è bisogno di interventi a sostegno del settore che tuteli l’industria dell’auto.

«Inoltre abbiamo evidenziato la necessità di un confronto serrato con la Rsa di stabilimento affinché si possa garantire la giusta rotazione tra i lavoratori - riferisce il segretario Giovanni Mercogliano - per concludere, la Fismic Confsal ribadisce la necessità di un piano certo del trasporto pubblico locale che possa permettere ai lavoratori di viaggiare in sicurezza nel tragitto casa-lavoro.