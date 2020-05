Blackout elettrico in diverse zone della città

TERMOLI. Blackout a Termoli, da via Corsica, via del Molinello, fino a Difesa Grande e Casa la Croce. I tecnici dell'Enel sono già al lavoro per cercare di individuare e risolvere il guasto. «Riguardo alle segnalazioni di impianti di pubblica illuminazione spenti in zona via Corsica, via Molinello ho sentito i tecnici di E-Distribuzione e pare ci sia un guasto sulla rete di alimentazione che stanno tentando di individuare da posizione remota, in altre parole da Campobasso disattivano e riattivano le varie linee fintanto che non individuano il punto ove si è verificato il guasto. Pertanto gli impianti di pubblica illuminazione spenta si riattiveranno man mano che Enel procede», il messaggio del sindaco Francesco Roberti.