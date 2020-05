In via Lissa partiti i lavori di pavimentazione del manto stradale Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Sono tenaci i promotori del comitato di via Udine, che da buoni cittadini si occupano anche delle altre strade di lottizzazione, non più solo la loro.

«Cosa dire? Siamo tornati. Non che fossimo andati altrove ma, come tutti e a causa del famigerato virus Covid-19, abbiamo dovuto osservare un periodo di “quarantena” in casa, motivo per cui non c’era molto da comunicare.

Lavori fermi, cittadini confinati nelle rispettive abitazioni, autorità impegnate a controllare il territorio ed il rispetto dei decreti ministeriali.

C’è da poco stata la riapertura dei cantieri edili, e quindi abbiamo potuto assistere anche al riavvio dei lavori di messa in sicurezza delle nostre strade con l’intervento in via Lissa, ove giovedì 14 maggio sono iniziati i lavori di pavimentazione in asfalto. Finalmente.

Siamo qui a notiziarlo perché sappiamo che non si tratta di una strada frequentata come la nostra via Udine e che pertanto la cosa sarebbe potuta passare inosservata da parte della cittadinanza che non è solita frequentare il quartiere. Ma siccome per noi è stato un riavvio importante, siamo qui a spargere la voce anche perché, a conclusione dell’asfaltatura di Via Lissa, il completamento dei lavori dovrebbe finalmente toccare a Via Udine, ove una serie di interventi accessori sono stati lasciati in sospeso per dare spazio alle altre strade comprese in intervento.

Via Udine. Il quartiere dal quale ha avuto inizio la rivendicazione dei residenti ad avere pari dignità degli altri quartieri cittadini e dove, a quanto pare, dovrebbe finalmente concludersi l’intervento di messa in sicurezza.

Attendiamo quindi che vengano risolti i problemi di deflusso delle acque meteoriche nel primo tratto (tra Via Pertini e Via Trento) e che vengano sostituiti i pali di pubblica illuminazione nel tratto tra via Trento e via del Mare (attualmente non a norma) con nuovi pali conformi alle attuali normative. Senza dimenticare la messa in opera dei cordoli di delimitazione dei marciapiedi pedonali.

Al prossimo aggiornamento».