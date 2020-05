Lavori al depuratore del porto, tratto di strada interdetto dal 18 al 21 maggio

TERMOLI. Depuratore del porto di Termoli, croce e delizia, o meglio… solo croce.

Sugli effetti nefasti subiti dalla nostra città riguardo la mancata assegnazione della Bandiera Blu abbiamo già parlato due giorni fa.

Anche dell’avvio dei lavori di riparazione della conduttura abbiamo già dato notizia.

Intanto, tra le novità di questa partita apparentemente infinita, è arrivata anche una nuova ordinanza della Guardia costiera, che recepisce la richiesta di poter interdire il tratto di strada della diga foranea corrispondente all’accesso del depuratore del porto di Termoli, per effettuare, anche a terra, lavori urgenti di riparazione della condotta primaria asservita allo stesso depuratore per la durata di 3 giorni, avanzata dalla Acea Molise srl.

“Considerato che le attività in questione richiedono l’interdizione totale del tratto di strada della diga foranea corrispondente all’accesso del depuratore del porto di Termoli; nel periodo dal 18.05.2020 al 21.05.2020, la società Crea Gestioni srl, impegnata nei lavori di riparazione della condotta primaria asservita al depuratore presente nei pressi dell’ambito portuale, come da Ordinanze in premessa citate, effettuerà le lavorazioni anche sul tratto di strada della diga foranea corrispondente all’accesso del depuratore del porto di Termoli, Area interessata ai lavori a terra della condotta primaria del depuratore

ORDINA

Articolo 1

(Interdizione/Divieti)

Nel periodo di tempo e nel tratto di strada è interdetta al passaggio pedonale e/o veicolare, e qualsiasi altra attività connessa.

Articolo 2

(Prescrizioni)

La Società IN MARE srl, dovrà provvedere ad interdire fisicamente l’area in oggetto,

mediante l’apposizione di barriere atte a segnalare il divieto di accesso a persone e mezzi.

Articolo 3

(Deroghe)

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1 il personale della Guardia Costiera, delle altre forze di polizia, dell’ordine o di emergenza che per compiti di istituto ovvero per necessità abbiano interesse ad accedere, oltre che il personale e mezzi navali della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 4

(Punitivo)

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza».