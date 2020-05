Bandiera blu negata a Petacciato, il sindaco Di Pardo non ci sta: «Fee poco chiara sull’esclusione»

PETACCIATO. Sulle spiagge di Petacciato non sventola più la bandiera blu: da tre anni ormai (come accade anche a Termoli) il paese molisano si vede privato del bollino di qualità assegnato annualmente dalla Fee (Fondazione per l’educazione ambientale) ai tratti costieri che, più di altri, primeggiano per il rispetto per l’ambiente, la gestione dei rifiuti e la salubrità delle acque. Un duro colpo per l’amministrazione guidata da Roberto Di Pardo che, ad oggi, non conosce ancora le motivazioni che hanno spinto la Ong danese a negare l’ambito riconoscimento alle spiagge petacciatesi e che ha deciso di andare a fondo della questione: «Abbiamo lavorato sodo per risolvere le lacune ed aumentare il punteggio, seguendo il regolamento della Fee, ma non è bastato. Ora ci sono servizi che prima non c’erano, ma c’era la bandiera blu, ed ora che ci sono siamo invece esclusi. Pensavo di meritarla ed invece è una delusione rispetto al lavoro fatto con passione e per migliorarsi».



Il sospetto che il vessillo non avrebbe premiato Petacciato era già nell’aria, ma la notizia è giunta come una doccia fredda, accolta con sorpresa e sgomento dal primo cittadino che ammette di aver lavorato sodo per guadagnarsela: «Ci siamo insediati a giugno del 2017 e la domanda era stata fatta a novembre 2016 quando non ero ancora sindaco – commenta a TermoliOnLine - Quell’anno non ci fu assegnata e chiesi alla Fee di comprendere i motivi di tale esclusione, senza tuttavia ricevere risposta. L’anno successivo io e l’assessore del settore turismo Federica Capodaglio andammo a Roma, per comprendere le criticità ed i criteri che consentono alla Fee di decidere quali spiagge premiare e quali no. Una convention megagalattica in cui ascoltiamo le linee guide e dove riesco finalmente a parlare con il Presidente, che mi spiega che uno dei motivi di esclusione è da affibbiarsi agli agenti sul territorio che hanno verificato che il vessillo sventolava già sulla spiaggia di Petacciato. Peccato che la bandiera fu assegnata ad un tratto della costa (Lido Calypso ndr) e non alla città».

Una motivazione vaga che non trova l’accordo del primo cittadino che nel 2018 decide di non presentare la domanda «per avere la possibilità di lavorare per risolvere le criticità insite nel tratto di spiaggia». Promessa che viene mantenuta tramite un investimento di denaro, utile ad implementare dei servizi che prima non c’erano: «Installo i bagni uomo, donna e disabili, creo la passerella per i disabili, invento ‘l’ombra amica’ ovvero un gazebo 8x4 che con i suoi 32 metri quadri di ombra fornisce ristoro ai disabili, così da liberarli anche del fastidio dell’ombrellone. Abbiamo aggiunto dei servizi non di poco conto, tutelando anche la fauna locale: sulla spiaggia vennero identificati alcuni nidi di fratino che, prima delle operazioni di pulizia meccanica, vennero recintati e messi in sicurezza. La pulizia fu effettuata stando attenti a non distruggere i nidi. Alla schiusa delle uova provvedemmo a pulire anche quei tratti. In tre anni non ho mai fatto un divieto di balneazione, facciamo attenzione al depuratore e le nostre acque sono eccellenti, come da relazione dell’Arpa. Abbiamo implementato anche la pulizia della spiaggia e lo scorso anno abbiamo creato anche l’area dog per i cani».

Ma non solo, perché l’amministrazione Di Pardo decide che la svolta green e sostenibile non è ancora abbastanza: «Acquisto anche la sedia Job (che consente a chi è in carrozzina di poter fare il bagno in mare ndr), chiedendo la cortesia, allo stabilimento, di allungare la sua passerella fino al gazebo per dare la possibilità ai disabili di scegliere dove andare, se al bagno pubblico o a quello privato, facilitando così anche l’accesso dalla spiaggia libera al bar del lido. Posiziono anche i cestini per la raccolta differenziata che negli anni passati non erano presenti sul tratto di spiaggia. Porto la percentuale di raccolta differenziata da 58% a 75% nel primo anno mentre oggi arriva all’81%, posizionando anche un’isola ecologica per plastica, carta, vetro, indifferenziata ed organico».

Il 2020 dovrebbe dunque essere l’anno di svolta per Petacciato, viste le migliorie apportate in termini di attenzione all’ambiente e di servizi sulla spiaggia e che, già nel 2019, avevano consentito a cittadini e turisti di usufruirne. E invece no, per la Fee tutto il lavoro svolto nei tre anni di amministrazione Di Pardo sembra non essere ancora abbastanza per i suoi standard, arrivando a bocciare nuovamente il paese costiero, senza tuttavia fornire una giustificazione sulle decisioni intraprese: «Ho scritto anche alla Fee criticando il suo atteggiamento e le mancate risposte sui motivi di esclusione. Se non so quali aspetti migliorare come faccio? Alcuni comuni amici mi hanno suggerito di fare delle convenzioni con le associazioni ambientaliste e creare degli eventi sul tema ambientale per avere maggior punteggio. Farà anche questo, ma vorrei che queste cose me le dicesse la Fee, informandomi anche sul punteggio ottenuto e su quello da raggiungere per ottenere il vessillo, assieme alle criticità da migliorare. Invece resta tutto ovattato ed accedere agli atti è impossibile visto che la Fee non è un ente pubblico. È questo il modo di comportarsi? Contano più le convenzioni o le azioni concrete? Ci tengo a prendere la bandiera blu per i meriti e mi sono impegnato tanto», ha concluso il sindaco.