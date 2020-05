Dopo il funerale rom in Molise, "14 nuovi contagi a Vasto, tutti nello stesso palazzo"

VASTO. "Questa mattina 14 casi positivi a Vasto, tutti nello stesso palazzo e nello stesso quartiere", ad affermarlo è il sindaco Francesco Menna.

Sono riferiti alla partecipazione al funerale della comunità nomade a Campobasso e collegato al cluster rom molisano.

Quest'ultimo aggiunge: "Chiedo agli organi competenti di istituire la zona rossa nel quartiere San Paolo. Non possiamo vanificare gli sforzi fatti fino ad ora. Devono essere adottate misure restrittive urgenti per monitorare la situazione e tornare a quella rosea che avevamo in precedenza. Sono convinto che il quartiere capirà, da questa mattina sono partititi i tamponi a tappeto nella zona interessata dall'emergenza".

