VASTO. "Nelle prossime ore presiederò il Centro operativo comunale per stabilire tutti i provvedimenti necessari ad isolare l'area dove si registrano i nuovi contagi. È costante l'interlocuzione con la Regione Abruzzo e le forze dell'ordine.

Chiarisco che ad ora non è stato assunto alcun provvedimento di chiusura del quartiere San Paolo. Comunicherò prontamente le decisioni assunte all'esito del COC". A dichiararlo è il sindaco Francesco Menna.

Intanto da questa mattina sono partiti i tamponi a tappeto in zona, la strada è momentaneamente chiusa al traffico.

La palazzina in cui si sono verificati i contagi è controllata da Polizia municipale e Protezione Civile, ma per Sabrina Bocchino non basta e chiede l'esercito:

"Zona rossa subito ed esercito a presidiare la palazzina e l'intera area nel quartiere San Paolo di Vasto, dove si sono verificati 14 casi di coronavirus (Leggi). Non scherziamo. Tutta la comunità è preoccupata per quanto è accaduto. A rischio la riapertura e la nostra stagione estiva. Non basta la quarantena. È necessaria la sorveglianza h24. Il nostro dovere, adesso, è tutelare con fermezza, tutta la popolazione e le nostre attività produttive. Intervenga il Prefetto. Ed il sindaco non lo annunci, ma faccia subito l'ordinanza".