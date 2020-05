Cluster rom in Molise, indagini su epidemia colposa: un positivo da Termoli al Cardarelli

TERMOLI. Sui contagi di Covid-19 in Molise occorrerà attendere il bollettino unico delle 18 di oggi, ma filtra qualche indiscrezione.

Un rom della comunità di Termoli, sempre in riferimento ai contatti avuti dal cluster di Campobasso, dopo essersi sottoposto assieme a un altro ieri pomeriggio al tampone presso l’ospedale San Timoteo di Termoli, è risultato positivo al coronavirus e ne è stato disposto il trasferimento con ricovero nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale Cardarelli del capoluogo.

Intanto, procede spedita l’indagine della questura, affidata alla Squadra Mobile, e coordinata dalla Procura di Campobasso sul contagio diffusosi tra le famiglie nomadi che risiedono nel capoluogo, ma anche in altre città.

Al vaglio degli inquirenti l’ipotesi di reato di epidemia colposa.

Gli agenti stanno sezionando fotogramma per fotogramma i video che ritraggono il saluto al funerale del 30 aprile, ma anche ricostruendo la catena di contatti per il cordoglio portato in casa del defunto nei due giorni precedenti, anche prima del decesso. Già elevate sanzioni secondo le norme anti-Covid.

L’ipotesi è che il contagio possa essersi diffuso per la partecipazione di una persona positiva proveniente da fuori regione.

Segnalate presenze da Pescara, Roma, Torremaggiore, Termoli, basso Molise e Vasto. C’è chi ipotizza anche rientri dal Nord, anche di persone esterne alla comunità rom.

Si cerca di risalire alle responsabilità di condotte commissive e omissive.