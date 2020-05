Forex trading: tutto quello da sapere sulle coppie di valute

TERMOLI. Fare trading sul Forex significa operare su quel particolare mercato che determina un tasso di cambio tra valute negoziate a coppie. Se si prende ad esempio la coppia Euro e Dollaro (EUR/USD) è possibile schematizzare il funzionamento del trading sul Forex dicendo che, nel momento in cui si acquista, aprendo quindi una posizione di tipo long, si punti al fatto che la quotazione dell'Euro salga rispetto al Dollaro americano; viceversa, aprendo una posizione short, si prevede una corrispondente diminuzione.

Il mercato delle valute scambiate sul Forex fa parte dei mercati Over the Counter o OTC, i quali, rispetto ai mercati regolamentati, hanno una serie di caratteristiche molto particolari. Infatti, se nei mercati regolamentati i prezzi in un dato istante sono uguali per tutti, nel Forex ciò non avviene: il prezzo è sempre definito dal broker e può modificarsi al variare dell'intermediario.

Nei mercati OTC, inoltre, lo scambio fa parte di una trattativa che comprende esclusivamente il trader e il broker, dove è quest'ultimo a fissare il prezzo, eseguire lo scambio e fare da controparte.





I primi passi nel Forex trading

Per gli approfondimenti in materia di Forex, molti aspiranti trader si affidano a portali di informazione sul mondo dei mercati finanziari. Tra questi, Il Corsivo Quotidiano, che dispone di analisi, news e dati in tempo reale, con quotazioni e rubriche sulle migliori strategie operative: la guida sul Forex trading del sito IlCorsivoQuotidiano.net, a questo proposito, è un ottimo strumento per chi vuole interfacciarsi a questo settore. Offre un aiuto per la selezione della piattaforma giusta e dei migliori broker, per supportare l'ingresso nel trading anche ai meno avvezzi.

Per operare sul Forex bisogna utilizzare una delle tante piattaforme di trading disponibili online: ogni broker sviluppa e offre il proprio tool ai sottoscrittori gratuitamente, traendo profitto dallo spread applicato a ogni operazione. Gli spread, naturalmente, variano al variare degli intermediari: un aspetto di cui bisogna tenere conto in fase di selezione.





Broker e conti di trading online

Dopo aver selezionato il broker con il quale operare, si passa alla scelta del sottostante da tradare - in questo caso il Forex - e al relativo strumento. La coppia di valute più scambiata è l'EUR/USD, alla quale si affiancano USD/JPY, GBP/USD e USD/CHF.

Ogni coppia di valute, naturalmente, si distingue dalle altre per la facilità di scambio, per la volatilità o per la solidità: quelle più solide sono le coppie associate al dollaro americano, all'euro e alla sterlina, per le quali i broker, in vista della loro minore volatilità rispetto alle altre coppie, applicano spread minori.

Per cominciare a operare sul Forex, serve aprire un conto presso l'intermediario selezionato. Chi è agli inizi può avvalersi dei conti demo e utilizzare esclusivamente denaro virtuale, chi invece ha già una strategia di trading può optare per un conto vero e proprio.

L'investimento iniziale richiesto per l'apertura di un conto di trading, spesso prevede una quota minima anche di poche decine di euro: un investimento modesto che può essere colmato, in fase operativa, dall'utilizzo della leva finanziaria.





Gli strumenti che agevolano l'operatività

La leva finanziaria o leverage è un sistema che consente di operare con un capitale maggiore rispetto a quello posseduto. È un effetto moltiplicatore che può amplificare le oscillazioni dei mercati, oltre a liberare capitale per implementare strategie maggiormente diversificate.

Assieme alla leva finanziaria, le piattaforme offrono diversi strumenti per agevolare l'operatività di trading, come lo stop loss e il take profit, oltre agli ordini condizionati.

Lo stop loss è uno strumento che permette al trader di porre un limite massimo di prezzo, oltre il quale non è più tollerabile che il mercato gli vada contro. Il take profit, al contrario, consente di stabilire un limite di prezzo di chiusura per un'operazione che ha generato un profitto.

Infine, nel caso degli ordini condizionati, il riferimento è a delle proposte di negoziazione con le quali il trader innesca un meccanismo automatizzato, il quale gli consente di entrare a mercato non appena il prezzo raggiunge il valore impostato.