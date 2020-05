Verso la riapertura del 18 maggio, i gestori vogliono regole chiare: confronto con Toma

TERMOLI. Erano pronti anche a serrare le attività col motto “Io non riapro”, ma dalle linee guida dell’Inail a quelle della Conferenza delle Regioni c’è un abisso.

Dalla serata di ieri umori e scenari sono mutati nella categoria dell’ospitalità, quella che mette insieme turismo e somministrazione, ristoranti, bar, pizzerie paninoteche, alberghi, ricettività diffusa, lidi balneari e imprese ricreative.

Il video-messaggio di Toma, il documento diffuso da Stefano Bonaccini a livello nazionale e il Consiglio dei Ministri, hanno sancito tre segmenti di una direttrice che da lunedì 18 maggio, dopodomani, permetterebbe all’Italia di avviarsi a una normalizzazione per step.

Stamani, alle 9.30, importante momento di confronto tra i titolari delle attività e lo stesso Toma.

Parliamo di coloro che aderiscono alla Rete dell’ospitalità, il Movimento italiano, già promotore di due flash mob nel recente passato.

A rendicontarci sull’esito del faccia a faccia è stato uno dei più tenaci ristoratori, Davide Di Renzo.

Sono stati affrontati molteplici aspetti, dalla responsabilità penale di gestori e proprietari, che scatta quando non si può dimostrare di aver attuato in maniera puntuale le linee guida, infatti è fortemente consigliata l’adozione di un documento di valutazione del rischio Dvr multilingue, al bando per le attività produttive, per chi ha fatturati superiori ai 200mila euro, e di cassa integrazione.

E’ stato chiesto di fare leva su un giusto controllo, ma non esasperato, ma è scontato che sull’aspetto sanitario, ci saranno ispezioni accurate.

Previsto anche un bando sulla sanificazione.

La leva di esonerare i gestori dalla Tosap è in mano esclusiva ai Comuni, ribadita la distanza di un metro, che non si applicherebbe nell’ambito della stessa famiglia ristretta, cioè coloro che abitano sotto lo stesso tetto.

Anche se tutto questo non di così semplice applicazione e verifica, senza violare eccessivamente la privacy e con accorgimenti di auto-dichiarazione. Il termoscanner per ora è un suggerimento opportuno, non un vincolo.

«Dobbiamo essere scrupolosi alla massima potenza, sperare e affidarci al buon senso dei clienti, sensibilizzarli anche preventivamente se possibile, e sperare che passi la paura – riferisce Davide Di Renzo - perché visto che le norme hanno avuto un sensibile ridimensionamento, dobbiamo comunque sperare che l’utenza finale si fidi di noi, delle nostre strutture e che torni a spendere».

Per accedere a incentivi e altri fondi occorrerà dimostrare di essere stati in regola col Durc al momento dell’entrata in vigore dello stato di emergenza.

Intanto, dal livello nazionale minore ottimismo da parte di Paolo Bianchini, Movimento Imprese Ospitalità: «Le Regioni prendono pieni poteri con un documento striminzito, in attesa di nuove disposizioni tramite Dpcm quando quello precedente deve essere ancora firmato e siamo a 2 giorni dalle ipotetiche aperture!

Produttori-Distributori-Ristoratori sono incatenati alle evidenti difficoltà economiche (pregresse) e casualmente dopo mesi di “morti e blindature domestiche” - il Covid - (con questo nuovo accordo) svanisce nel nulla!

Vogliamo aprire, ma con regole chiare e certe perché in questo modo continuate a spingerci nel baratro!

Non vogliamo documenti confusi nei quali leggiamo parole tipo “privilegiare”, “potrà”; qui c’è poco da privilegiare, lo Stato deve assumersi la responsabilità di dirci cosa possiamo fare nei locali senza ‘scaricare’ (su di noi) le responsabilità civili e penali, ma soprattutto ci deve aiutare con la liquidità (passata e futura).

È ora di farla finita con questo modo evasivo attraverso linee guida incerte!

Avete speso soldi pubblici per le task force (450 membri) e alla fine chi decide? I governatori delle Regioni?

Perfetto, restituite immediatamente i soldi agli italiani, non è ciò che ci meritiamo, questo gioco al massacro deve finire».