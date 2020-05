MONTENERO DI BISACCIA. In occasione della tradizionale festa della Vergine di Bisaccia il vescovo Gianfranco De Luca ha presieduto l’eucarestia in diretta streaming alle ore 18 al Santuario della Madonna di Bisaccia, senza concorso di popolo, per esprimere un segno di vicinanza e di preghiera alla comunità, insieme ai parroci e alla presenza del sindaco del comune basso-molisano in rappresentanza di tutta la comunità. Al termine di questo momento il vescovo Gianfranco De Luca ha impartito la benedizione a tutto il paese.