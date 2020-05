Pagamento di utenze e canoni di affitto, l'avviso del Comune di Campomarino

CAMPOMARINO. In data 13 maggio è stato pubblicato un avviso pubblico dall’amministrazione comunale di Campomarino per quanto riguarda l’ammissione alla misura straordinaria regionale di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza.

E’ possibile presentare la domanda fino al 29 maggio.

L’iniziativa è rivolta ai nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19 ed in possesso dei requisiti possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici “una tantum” per il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, di cui alla misura sopra indicata emanata dalla Regione Molise, limitatamente alle utenze (energia elettrica e gas) ed ai canoni scaduti e/o in scadenza nei mesi di marzo, aprile 2020 (escluso canone di locazione Iacp).

L’Amministrazione Comunale si riserva,la facoltà didare prosecuzione alle previsioni del presente Avviso e conseguentemente valutare le richieste pervenute oltre il termine di cui soprae comunque non oltre il termine del 31.07.2020, previsto dalladichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica Covid-19, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, senza ulteriore avviso e/o riapertura dei termini, attese le importanti finalitàche tale avviso è chiamato a svolgere, in baseall’entità delle risorse che dovessero residuare dall’applicazione della presente misura o ad eventuali risorse regionali o nazionali aggiuntive.

