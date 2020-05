TERMOLI. Tutto ormai è pronto dopo il via libera del governo e della Regione per la riapertura di diverse attività commerciali, anche se Molise comunque resta sotto osservazione per via della recrudescenza degli ultimi cluster che hanno fatto impennare nella nostra regione i picchi di contagio.

Soprattutto gli esercizi pubblici

bar, ristoranti, pub, pizzerie, parrucchieri e centri estetici stanno rimettendo i loro locali in ordine per essere pronti alla riapertura,sanificazioni, e pulizie come da disposizioni governative. La gente dopo oltre 60 giorni passati da reclusi forzati in casa ora sentendo molto da vicino l’odore della libertà seppur non totale comincia a riaffacciarsi con le dovute precauzioni per le vie della città. Ieri, nel tardo pomeriggio, sul centrale corso Nazionale c'era unmovimento niente male di persone in giro.

L’unica cosa che ci preoccupa è speriamo che diquesta occasione di semilibertà che dal 18 maggio ci viene offerta tutti noi ne sappiamo fare buon uso altrimenti soprattutto noi che come regione siamo sotto osservazione potremmo anche pentircene e allora sì che potremmononuscirne tanto facilmente da questasituazione.