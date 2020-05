Saburro non la manda a dire: i polemisti di professione vengano al nostro fianco

CAMPOMARINO. Ambiente caldo a Campomarino, intendiamo proprio il settore gestito dall'assessore Antonio Saburro, che dopo le recenti polemiche ha ritenuto di uscire allo scoperto.

«Visto che in questi giorni alcuni personaggi (molto noti in paese a dire la verità...) stanno cercando in tutti i modi di mettere in cattiva luce l'operato dell’Amministrazione comunale e del sottoscritto per quando riguarda la gestione del settore ambiente, credo sia doveroso un chiarimento a beneficio della verità dei fatti. Amministrare non è semplice e quindi ritengo che ogni critica sia preziosa se finalizzata a migliorare.

In questo primo anno di governo cittadino ci siamo impegnati a restituire al paese ordine e pulizia, soprattutto al Lido, con verifiche quotidiane sull'operato delle ditte e organizzando giornate ambientali per la tutela e valorizzazione del nostro territorio alle quali ho personalmente partecipato (al contrario di altri che sono sempre in prima fila quando c’è da criticare dietro una tastiera ma sempre latitanti quando c’è da rimboccarsi le maniche...). Certo, non tutti i problemi sono stati risolti e sicuramente in futuro ne avremo ancora tanti, ma posso confermare a tutti i cittadini che continuerò a profondere il massimo impegno nella gestione dei settori che il sindaco ha voluto attribuire alla mia competenza. Per quanto riguarda le polemiche sulla raccolta della plastica, va ribadito che ci si è sempre attenuti alle disposizioni impartite dalla legge e applicate dal gestore (con tanto di documentazione formale depositata agli atti dell'ente), dando corrette informazioni alla cittadinanza. Al riguardo non credo ci sia da scandalizzarsi se durante la pandemia la ditta ha ritenuto di applicare dei correttivi a tutela dei lavoratori.

La stessa ditta ha precisato, fra l'altro, che non occorre acquistare sacchetti, potendo utilizzare qualsiasi tipo di imballaggio in plastica di contenimento (ad esempio busta della spesa) purché sia consentito agli operatori di verificarne il contenuto. A tutto questo si aggiunga il fatto che ci sarà un atteggiamento di controllo iniziale più flessibile, soprattutto nei confronti di utenti anziani o di persone disagiate che dovessero conferire i rifiuti senza ottemperare alle disposizioni impartite; a tal riguardo, gli stessi operatori ritireranno ugualmente i mastelli, segnalando la necessità di ripristinare per il futuro quanto previsto. Gridare allo scandalo, o addirittura affermare che la ditta smentisce Saburro è una palese mistificazione per fare polemica, e mi sembra assai squallido che lo si faccia strumentalizzando la fase di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto. Precisato tutto questo, spero che questo brutto periodo per tutti noi finisca presto per poter tornare operativi al 100% nell’interesse di Campomarino, a partire dalle giornate ambientali, nelle quali spero di poter vedere al nostro fianco per la prima volta anche i noti polemisti di professione».