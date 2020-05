«Non facciamo l’errore di pensare che tutto sia finito, abbassare la guardia ora è deleterio»

PETACCIATO. A poche ore dalla riapertura del 18 maggio, nuovo monito alla prudenza del sindaco di Petacciato Roberto Di Pardo.

«Non facciamo l’errore di pensare che tutto sia finito. Abbassare la guardia ora, potrebbe essere deleterio».

«Positivo, tampone, test sierologico, terapie intensive, contagio, Fase1, lockdown , autocertificazioni, divieti, assembramenti, smart working , didattica a distanza, video conferenza, duo, GoToMeeting.

In 70 giorni abbiamo preso confidenza con questi termini perché un essere invisibile ci ha dichiarato guerra.

Una guerra difficile da combattere perché il nemico è subdolo, si sposta in noi e con noi...ci usa come veicolo per contagiare i nostri conoscenti, i nostri amici, i nostri famigliari.

Ora siamo in fase 2 dopo 60 giorni di lockdown.

Fase 2 che prevede un lento ritorno alla normalità con la forte possibilità di tornare alla fase 1 se non saremo bravi a rispettare poche regole fondamentali :

- distanziamento sociale

- Mascherina

- Igiene

- Evitare assembramenti

La possibilità di fare un percorso netto verso la normalità dipende solo da noi! Tutto è nelle nostre mani! Evitare di tornare reclusi dipende solo da noi e da quanto saremo bravi a rispettare le regole .

L’errore che potremmo fare è quello di pensare di aver firmato un armistizio con il virus!

Non è così!

Il virus non da tregua.

Il virus c’era e ci sarà!

Ha allentato la presa solo grazie ai nostri atteggiamenti!

Siamo stati bravi fino ad ora ma la voglia di sentirsi liberi, di tornare alle nostre abitudini potrebbe far verificare un peggioramento dei dati e probabilmente sarà necessario fare passi indietro. Se l’indice di diffusione del contagio (R con zero) dovesse risalire sopra l’1 verranno adottati nuovi provvedimenti di chiusura (anche localizzate in aree specifiche sub regionali) per contenere eventuali focolai prima di arrivare di nuovo a un lockdown a livello nazionale.

Agiamo responsabilmente evitando assembramenti e rispettando le regole: il futuro è nelle mani di ognuno di noi!»