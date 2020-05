«Aspettiamo un degno erede del motore Fire che ha reso grande la Fca di Termoli»

TERMOLI. Prima che Fca ufficializzasse la richiesta di prestiti per 6,3 miliardi di euro, si era svolto in video call il direttivo della Fim-Cisl del Molise, con la partecipazione del responsabile nazionale Fca Raffaele Apetino.

«Il dibattito è stato caratterizzato dalla crisi pandemica che l’intero mondo sta subendo con le catastrofiche conseguenze. Consapevoli che le iniziative messe in campo in questi mesi per fronteggiare tale emergenza hanno tamponato in parte le conseguenze, la Fim è preoccupata per il futuro, in merito all’economia, alla produttività e alla ripartenza di tutte le attività - riferisce il segretario Riccardo Mascolo - questa emergenza ha coinvolto tutti i paesi del mondo e quindi diventa necessario una collaborazione di tutti per poter uscire al più presto dall’attuale situazione. Gli strumenti messi in campo sia dal Governo che dalle parti sociali hanno permesso la ripartenza ma attualmente diventa ancor più importante far rispettare le regole scritte per garantire la sicurezza sia delle aziende ma soprattutto dei lavoratori.

Con l’ultimo Dpcm appena varato dal Governo si notano iniziative a supporto delle aziende attualmente in sofferenza. Noi diciamo che bisogna fare di più snellendo i meandri della burocrazia e supportare quelle aziende che mostrano una ulteriore volontà a riprendere l’attività produttiva. Apetino ha confermato che a giugno riprende la trattativa per la fusione dei due gruppi Fca-Psa con l’avallo dell’Antitrust. La ripresa della trattativa è un segnale positivo in quando è sinonimo di continuità ad investire nel nostro Paese da parte della Fca.

Saremo vigili sul rispetto all’applicazione del protocollo sicurezza, non a caso denunciamo la resilienza di alcune società di trasporti regionali ad applicare in toto il protocollo sicurezza. La Fim e la Cisl non si stancheranno di informare le istituzioni delle disattese di queste società ricordando loro il disagio che stanno procurando a tutti i lavoratori pendolari. Si vergognino tutti coloro che continuano a perseverare e a non ascoltare quelle persone che hanno fatto grande questa regione. L’auspicio che la Fim Molise vuole trasmettere è che nella nostra realtà si continui ad investire su nuovi prodotti dando un degno erede al motore Fire che ha reso grande la Fca di Termoli».