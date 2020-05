«Li chiamano Eroi, ora ci sono gli strumenti per stabilizzare i precari della sanità molisana»

CAMPOBASSO. Il Nursind, organizzazione sindacale del comparto sanitario, col suo segretario regionale, Antonio Licursi, prende ancora una volta l’iniziativa e si rivolge al Governatore Toma, al tandem commissariale Giustini e Grossi, nonché al direttore generale dell’Asrem Florenzano per chiedere la stabilizzazione dei precari alla luce del decreto Rilancio del Governo.

«Da qualche giorno è legge la “stabilizzazione degli infermieri, medici, personale tecnico, Oss, e altre figure della Sanità. La segreteria regionale Nursind Cgs del Molise apprende con grande gioia lo straordinario impegno svolto dagli onorevoli Pagano e Madia che su sollecitazione del governatore della Puglia Emiliano, sono riusciti ad inserire alcune piccole modifiche che porteranno alla soluzione del gravissimo problema del precariato nella sanità. Proprio il governatore Emiliano si era rivolto al Governo per richiedere nella legge di rilancio l’inserimento della problematica ormai consolidata del precariato nelle strutture pubbliche, in particolare chiedeva di estendere con la sua missiva, la stabilizzazione del personale sanitario anche a coloro ai quali maturavano i 36 mesi di lavoro entro il 31/12/2020, anche se in modo discontinuo. Dal 14 maggio 2020 è diventata Legge sul precariato. Con il decreto Rilancio si ripara alla insensata differenziazione della normativa per la stabilizzazione dei dipendenti della Pubblica amministrazione che fino a ieri penalizzavaingiustamente il personale medico, infermieristico, tecnico, del Servizio sanitario nazionale rispetto a tutti gli altri comparti del pubblico impiego. Difatti questa nuova normativa estende il termine previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 20 del Dlgs. Madia (Dlgs. N. 75/2017), introducendo il comma 11 bis. Questo passaggio rivoluziona tutta la normativa ed equipara il personale della Pubblica amministrazione.

La scrivente organizzazione sindacale, chiede al governatore della Regione Molise ai Commissari alla salute della regione Molise, al direttore generale dell’Asrem di Campobasso, di dare atto alla nuova normativa e di perseguire nell’immediato una soluzione perché adesso è fattibile per sanare definitivamente ogni rapporto di precariato nella nostra azienda sanitaria. Definire nell’immediatoil riconoscimento per tutti gli infermieri cosiddetti in questa fase di pandemia: “Eroi” ai quali ogni giorno vengono rivolte parole di ringraziamento, di ammirazione; bene allora dimostragli adesso il vostro ringraziamento per tutti questi anni trascorsi nella loropaura del precariato, nella privazione a non poter richiedere gli stessi diritti dei colleghi già atempo indeterminato, a non poterpartecipare alla fasce superiori, ecc. e adoperatevi nella ricerca di provvedimenti urgenti perché trattasi di alta priorità, prima di qualsiasi altra assunzione di personale.

I precari della sanità della Regione Molise ve ne saranno riconoscenti, perché questi professionisti lo sono sempre stati, con la loro responsabilità professionale, non si sono mai tirati indietro di fronte ad un totale cambiamento dell’assistenza,hanno fatto autoformazione per saper rispondere bene alle esigenze delle nuove problematiche scaturite dal corona virus, senza chiedere il rispetto delle normative contrattualisulla turnazione, sui riposi, ecc.

Almeno adesso che questo governo vi offre una possibilità di poter sanare una ferita in gangrena, dimostrate la vostra sensibilità, responsabilità, senso del riconoscimento del brillante lavoro svolto nella tutela della salute dei pazienti, fate del lavoro di costoro un sacrosanto diritto per dare fine all’angoscia, alla precarietà, alla possibilità di poter dare la certezzache anche questi lavoratori possano pensare ad un futuro, si spera, di tranquillità; potranno continuare così ad essere “Eroi”.Illavoro è sancito dalla costituzione Italiana (articolo 1)».