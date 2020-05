Guglionesi, giornata all'insegna della solidarietà: distribuiti 250 pasti a famiglie bisognose

GUGLIONESI. Ancora una giornata all’insegna della solidarietà.



Oggi sono stati distribuiti circa 250 pasti, completi di primo, secondo e dolce, a persone e a famiglie in difficoltà che vivono sul territorio del nostro Comune.

Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro e al contributo di Marco Basler, titolare del pizzeria Camelot, della Ditta Moligel srl di Campobasso, della macelleria “Angelo carni”, della società sportiva Real Guglionesi, di un gruppo di amici nelle persone di Giuseppe Avv. Vaccaro, Vincenzo D’Alò, Alberto Pelusi, Giuseppe Galante, Tonino Pelusi e grazie alla consueta collaborazione della Organizzazione di Volontariato S. Antonio.

A tutti loro e a tutti quelli che, in vario modo, spesso anche in forma anonima, in questi mesi stanno offrendo il proprio aiuto nei confronti di chi soffre, va il plauso di tutta l’Amministrazione comunale, orgogliosa di chi, con questi gesti di grande generosità e altruismo, unisce e fa crescere il valore di un’intera Comunità.