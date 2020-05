TERMOLI. Dopo i primi 2 casi e un terzo emerso 48 ore fa, in un sol colpo, sono stati 9 i soggetti positivi appartenenti alle famiglia di origine rom rilevati dopo i tamponi processati dall’Asrem.

Il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, appreso dall’Asrem alle 17.10 di questi nuovi contagi ha disposto il trasferimento di tutte le famiglie coinvolte nelle abitazioni di via Pertini, dove vivono i genitori, provvedendo alla sanificazione del condominio della zona Nord della città dove sono residenti i nuovi positivi e avviando la verifica con tampone assieme all’Asrem delle famiglie che abitano in quel palazzo, con tanto di cartello che avvisa gli stessi.

Le schede anagrafiche sono state già trasmesse all’Asrem. Il primo cittadino ha inteso ringraziare le associazioni Misericordia e Sae 112 che si sono mobilitate immediatamente a supporto dell’amministrazione comunale in merito all’emergenza epidemiologica in corsa, sono stati reperiti anche in tempo reale i dispositivi di protezione, come i camici, per il trasferimento in sicurezza. Roberti ringrazia anche la dottoressa Carmen Montanaro e il dottor Oriente, per la collaborazione ricevuta.