TERMOLI. La cosiddetta Fase 2 bis non prevede di certo cerimonie e inaugurazioni, ma per Termoli, oggi, dopo almeno 10 anni, è un momento a suo modo storico. Nel dicembre scorso, sono stati realizzati i preparativi per l’apertura del nuovo mercato di via Montecarlo, che ha aperto oggi i battenti.

Su richiesta dei residenti era stata anche predisposta un’area attrezzata con panchine, oltre ad essere stati ampliati alcuni spazi esterni per favorire la collocazione degli ambulanti nei giorni di mercato. Poi, l’emergenza Covid ha bloccato tutto, o quasi. Sembrava una delle cattedrali nel deserto. Pronta da tempo, ma non in funzione.

Parliamo del mercato rionale di via Montecarlo, che lo scorso anno ha visto bandito il concorso per l’assegnazione di posti e box.

Due erano già stati gli indizi dell’imminente inaugurazione, la prima, per poter garantire maggiore fruibilità degli spazi esterni al nuovo mercato rionale di via Montecarlo si è appalesata l'esigenza di effettuare un intervento di risistemazione di un'area prossima all'accesso principale; gli interventi in argomento consistono essenzialmente nella realizzazione di una strada di accesso carrabile in pavimento tipo industriale, nella risistemazione di un tratto avvallato caratterizzato da rivestimento in betonelle e nella predisposizione di un'area ove allocare alcune panchine.

La nuova area mercatale è destinata alla vendita di prodotti ortofrutticoli, alimentari e non alimentari, questi ultimi limitatamente alla vendita di piante e fiori.

La vecchia area di via Inghilterra, invece, per ora è destinata ai cosiddetti spuntisti.

Intanto, su questa nuova apertura già ci sono forti polemiche. Il sito non piace e ci sono state modifiche sull'assegnazione degli spazi alla luce delle nuove norme che disciplinano il commercio su aree pubbliche.