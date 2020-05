Tunnel e ricorsi, Sbrocca: aspettiamo ancora il referendum promesso alle elezioni

TERMOLI. Sulla ventata giurisprudenziale in materia di ricorsi e associazioni, abbiamo chiesto anche l’opinione dell’ex sindaco Angelo Sbrocca, fautore del piano di riqualificazione del centro storico poi bloccato al Tar Molise e che resta pendente al Consiglio di Stato.

«Raccolgo l’invito a esprimere il mio pensiero in relazione agli interventi pubblicati ieri sul suo giornale dell’avvocato Iacovino e del Sindaco in relazione al contenzioso sul cosiddetto Tunnel ed al futuro di quell’area».

«Dico francamente che non è nei miei massimi pensieri la questione sulla legittimazione dei comitati ad impugnare i provvedimenti comunali come evidenziato dal collega Iacovino. E questo lo dico con il massimo rispetto per il collega e per i Comitati che sono espressione di una cittadinanza attiva. Credo, invece, che sia più interessante, almeno per me e per la mia parte politica, valutare cosa sia successo dopo l’uscita della sentenza del Tar Molise – pubblicata tre giorni prima delle elezioni comunali – e quale sarà il futuro della programmazione. Ricordiamo che detta sentenza non ha censurato nessun degli atti del Comune relativi al procedimento del “Tunnel”, atti che, se non revocati in autotutela dall’ amministrazione in carica, restano ancora validi ed intonsi.

Il Tar Molise, infatti, ha solo detto che per tale tipo di piano di riqualificazione proposto dalla mia amministrazione, la Regione Molise avrebbe dovuto effettuare la Via e la Vas (semplifichiamo la censura ovviamente) e quindi ha criticato il parere di quest’ultima in ordine alla non necessità delle due Valutazioni ambientali. Il Comune, non condividendo il contenuto della sentenza ha deciso di impugnare la stessa davanti al Consiglio di Stato ed aveva dato mandato al legale per procedere. Cosa è successo dopo? A seguito delle elezioni la nuova amministrazione ha revocato il mandato al legale del Comune per impugnare la sentenza del Tar Molise presso il Consiglio di Stato, sentenza che invece veniva impugnata dal privato stranamente, per quel che si dice, solo in ordine al difetto di legittimazione dei comitati a stare nel giudizio (parva materia). Per carità cosa legittima da parte di un amministrazione che aveva sempre avversato questo piano di riqualificazione e che però in campagna elettorale aveva promesso di voler fare un referendum consultivo sul tema e di far revocare in autotutela gli atti del Comune che non erano stati oggetto di censura da parte del Tar Molise. A conferma di ciò vi era stato anche un Consiglio comunale che aveva deliberato di procedere all’indizione di un referendum sulla questione tunnel si tunnel no. A dir la verità questa delibera consigliare è stata votata anche da una parte dell’opposizione con il solo voto contrario dei consiglieri del Pd e VotaxTe che avevano messo in guardia l’assise comunale come l’indizione del referendum era da considerarsi una vera e propria bufala e ciò perché la maggioranza non aveva nessuna voglia di indire alcunchè così come la stessa maggioranza non avrebbe revocato in autotutela alcunché. E’ passato quasi un anno e le nostre “profezie” si sono rivelate esatte e calzanti. Il referendum non si è fatto e mai si farà. L’amministrazione non ha revocato alcun atto del procedimento del “Tunnel”.

A dire la verità una cosa è stata fatta! Il “Tunnel” non è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche! E qualcuno ha cantato anche vittoria non sapendo o facendo finta di non sapere che il mancato inserimento non ha alcun valore determinante e determinativo sul procedimento amministrativo e sugli atti del Comune già approvati. E poi può sempre essere reinserito! Ma andiamo oltre. Ci chiediamo innanzitutto perché l’Amministrazione in carica, nonostante le espresse promesse in campagna elettorale, non abbia ancora revocato in autotutela gli atti relativi a questo procedimento. In altri termini l’Amministrazione in carica dovrebbe dire che questi atti non sono più validi perché non li condividiamo e quindi li revochiamo dando una specifica motivazione che non può essere costituita dalla personale valutazione che l’opera non piace. Ovviamente una revoca siffatta non è scevra di conseguenze per il Comune soprattutto verso il privato nei confronti del quale si è ingenerato un affidamento sull’esecuzione dell’opera. Ed allora forse vi è ora paura ad effettuare una cosa che in campagna elettorale era stata promessa ai quattro venti? Potrebbe darsi. Qualche voce afferma che vi è un tentativo di transazione con il privato.

E’ vero? Beh se così fosse credo che questa non debba restare entro le pareti di quattro stanze ma deve essere partecipata alla cittadinanza. E poi quanto dura una trattativa del genere? All’infinito? Ma il dato più grave, caratterizzato da una importante omissività, è il fatto che - dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza - il Comune e per esso il Responsabile del procedimento, in assenza di un provvedimento di revoca in autotutela degli atti del procedimento, non si è ancora attivato per la Via e la Vas presso la Regione Molise così come asserito nella sentenza del Tar. Una omissione davvero incomprensibile soprattutto se si considera anche che il Comune di Termoli non ha inteso impugnare presso il Consiglio di Stato detta sentenza (rectius ha revocato la disposta impugnazione). In ultimo ma non per ultimo vi è da fare un ulteriore considerazione. Ci viene da chiedere che fine faranno la parte di finanziamento del piano di riqualificazione proveniente dall’Europa e gestito dalla Regione per cinque milioni di euro. Non è che si ha il rischio di perderlo? Vi è stata una richiesta di rimodulazione di cui possa beneficiare la nostra città? E’ ammissibile una rimodulazione per quel tipo di finanziamento?

E’ passato tanto tempo e le parole sono state tante ma i fatti e soprattutto gli atti non si sono visti. Anzi no dimenticavo il mancato inserimento nel piano triennale! Caro Sindaco quando si fanno le promesse in campagna elettorale poi le si devono mantenere e lei finora non ha mantenuto nulla di quanto promesso».