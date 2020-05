TERMOLI. Non riaprono solo le attività autorizzate col Dpcm del Governo e disciplinate dalle ordinanze regionali, ma a Termoli oggi riapre anche il centro di raccolta dei rifiuti di via Arti e Mestieri.

Non è un fattore secondario, poiché tante sono le persone che si sono lamentate per la possibilità venuta meno di conferire i rifiuti in questa fase di emergenza coronavirus.

Così abbiamo deciso di dare nuovi contenuti alla notizia della riapertura.

Intanto, si ribadisce che entrerà in vigore il nuovo orario di apertura del centro di raccolta e dell’eco-sportello, che sarà strutturato nel seguente modo:

Stagione estiva

(1 aprile–30 settembre)

Mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 18:30

Stagione invernale

(1 ottobre– 31 marzo)

Mattina dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 17:30

“Al fine di evitare assembramenti al centro di raccolta – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Rita Colaci -, si ricorda che per lo smaltimento degli ingombranti, Raee e sfalci è attivo il numero verde 800688712 per prenotare il servizio di ritiro a domicilio”.

Ma di cosa è possibile disfarsi al centro di raccolta?

Si può conferire tutto, tranne il secco residuo, l'umido organico e le pitture fresche. Si può portare tutto il resto con il limite quantitativo per alcune tipologie di rifiuti. Due o tre secchi alla volta di calcinacci e materiale inerte derivante da demolizioni e piccole ristrutturazioni (esempio il bagno di casa), 1/2 pneumatici alla volta, 2/3 sanitari alla volta. Come indicazione generale, per questioni logistiche è preferibile portare pochi pezzi di grandi ingombranti per volta, per permettere il regolare smaltimento negli impianti di destino senza intasare il flusso di smaltimento dell'utenza presso il centro di raccolta. Stesso discorso per sfalci e scarti da giardino, ad eccezione dei tronchi delle palme che non possono essere smaltiti, a prescindere dalla presenza o meno del punteruolo rosso. Presso il centro sono presenti anche i contenitori per gli abiti usati (che in alternativa vanno conferiti presso quelli nei quartieri), i contenitori per gli oli vegetali, quelli per le batterie e per i neon.

Presso il centro di raccolta è aperto agli stessi orari l'eco-sportello, dove è possibile ritirare i sacchetti dell'umido, le compostiere, prenotare il ritiro degli ingombranti e degli sfalci, chiedere info in generale.