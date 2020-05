TERMOLI. Messaggio del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Termoli.

«18 maggio 2020. Un passo in avanti verso la normalità. Consci della catastrofe che ha colpito l’Italia e il mondo intero, oggi con estrema attenzione, riparte buona parte del tessuto produttivo, quello delle piccole e medie imprese, che da sostegno all’intera economia italiana. Il nostro augurio, a tutti gli imprenditori, commercianti e professionisti è quello di ripartire e risollevarsi al più presto. A loro va il nostro abbraccio, per ora virtuale. Insieme torneremo ad apprezzare le piccole cose che contano. Crediamo nella forza dell’italianita’, nella forza dei nostri valori e con la consapevolezza che nulla sarà come prima, utilizziamo questa esperienza per disegnare un futuro diverso, un futuro che ci riavvicini all’ambiente, al nostro territorio e alla peculiarità del nostro Molise, della nostra Termoli che nulla ha da invidiare ad altre realtà».