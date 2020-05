TERMOLI. L’ordinanza sull’obbligatorietà di autocertificare le misure di sanificazione e sicurezza anti-Covid e il documento di valutazione dei rischi ha un po’ raffreddato gli entusiasmi e ingarbugliato le riaperture di oggi, 18 maggio.

Pastoie burocratiche che non hanno di certo intimidito il proprietario di uno dei bar più frequentati del centro, in via Mario Milano, il bar della Posta.

Siamo stati all'alba della cosiddetta nuova vita in giro per il centro e abbiamo trovato l'unico esercizio pubblico già aperto e pronto con il nuovo look, approfittando di chiedere al titolare di darci le sue impressioni dopo due mesi e mezzo cosa pensasse di tutto questo che stiamo passando, il suo è stato un messaggio di positività e di speranza che noi raccogliamo volentieri.