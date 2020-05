Primo contagio da Covid-19 a San Martino in Pensilis, l'annuncio del sindaco Di Matteo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Dopo Portocannone e Guglionesi, in Basso Molise, arriva anche il primo contagio a San Martino in Pensilis. Lo annuncia il sindaco, Giovanni Di Matteo.

«Qualche minuto fa, la Segreteria della Presidenza della Regione mi ha comunicato un caso di positività al Covid 19 di un nostro concittadino.

Le sue condizioni sono al momento buone ed è in isolamento presso il proprio domicilio, così come tutta la sua famiglia, in attesa del tampone oro-faringeo.

Mi preme esprimere in questo particolare momento vicinanza e solidarietà da parte mia e dell’intera Comunità.