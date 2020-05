TERMOLI. Il Molise riparte tra timori e speranze: riaprono bar, saloni e ristoranti.

Oggi il Molise, assieme a molte regioni italiane, riparte dopo settanta giorni di lockdown. Le città si sono svegliate con l’aroma del caffè e dei cibi nostrani che hanno riempito le vie, i rumori del phon e delle macchinette per tagliare i capelli all’opera per domare le chiome selvagge, l’odore del sudore di chi ha rimesso piede in palestra, il profumo della salsedine che riempie i polmoni, il viavai di auto in centro, le risate di chi si rincontra dopo un lungo periodo di distanza, le speranze ed i timori di commercianti ed impiegati che si destreggiano con metri e numeri in ottemperanza alle disposizioni ministeriali.

Il cuore della fase 2 è racchiusa nella quotidianità riconquistata ed accompagnata da determinazione e cautela: mascherine a coprire il volto, guanti che si appiccicano alle mani sudate, segnaletica che ci costringe a mantenere le distanze, ingressi contingentati, autocertificazioni per entrare da parrucchieri ed estetiste, l’impossibilità di festeggiare il rientro al lavoro o l’inaugurazione di una nuova attività. In una città in cui il tempo sembra non essersi mai fermato, oggi è il grande giorno per negozi, bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetici, ma anche chiese, palestre e biblioteche che rialzano le serrande, chiuse fino a dodici ore fa.

Non tutti, però, hanno scelto di tornare attivi: alcuni bar, pizzerie termolesi ripartiranno una settimana più tardi, in attesa che i loro colleghi sondino il terreno e facciano da apripista con la clientela. La decisione è scaturita principalmente dalla poca chiarezza sulle misure da adottare, che lasciano i proprietari delle attività in un limbo confuso di incertezze e burocrazia. Discorso diverso per gli stabilimenti balneari che potranno dare il via alla nuova stagione a partire dal primo giugno, con le nuove regole per il contenimento del virus che prevedono un distanziamento tra gli ombrelloni e le cui prove sono ancora in itinere.

È l’inizio di una nuova vita che fa ancora un po’ paura: a causa del Covid-19 che ci accompagna da diverse settimane, ma anche dell’incertezza dei movimenti. Al tavolo si sta ad un metro di distanza, sì al caffè al banco ma separati dagli altri, i minuti di attesa che si allungano ed il fastidio di mascherine e guanti. «In questo periodo si usano più i gel igienizzanti del buon senso», scherza la cliente di un bar che sottolinea come il virus ci abbia cambiati: «Abbiamo paura dell’altro e lo allontaniamo, anche se troppo spesso dimentichiamo di mantenere le giuste distanze, soprattutto quando siamo in fila alle casse».

Timori condivisi anche dai gestori delle attività: «In primis il rispetto delle linee guida – commenta Giovanni Celenza titolare del bar edicola caffetteria Celenza di Contrada Macchiuzzo che a riaperto i battenti questa mattina – Il distanziamento sociale, la sanificazione dei piani di lavoro, l’aerazione continua del locale, l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo delle mascherine anche per la clientela. Dobbiamo fare molta attenzione a seguire le regole e serve che anche la cittadinanza dia una mano». Paure condite da un pizzico di speranza, quella di un ritorno alla normalità, con i cittadini desiderosi di fare colazione al bar e gli esercenti contenti di poter riempire le casse rimaste vuote troppo a lungo.

A contare i giorni che li separavano dal loro amatissimo salone, sono stati i parrucchieri che, finalmente, hanno potuto rimettere mani a phon, spazzole, piastre e bigodini e dare libero sfogo alla loro fantasia. Il loro calendario degli appuntamenti è saturo per mesi, complice la chiusura forzata di quasi tre mesi, ma la gioia di accogliere i clienti traspare attraverso le mascherine e le visiere protettive paraschizzi indossate: «L’approccio con il cliente è sempre lo stesso – confessa Rosanna Cocco del centro Degredé Joelle nei pressi della Madonnina – A cambiare sono solo le condizioni con cui lo accogliamo (riferendosi ai dispositivi di protezione individuale). Fa caldo qui sotto, eravamo abituate a farci trovare più carine. Per noi l’igiene e maschere monouso erano all’ordine del giorno».

A trasparire, sotto i capelli spesso arruffati e le maschere attaccate al volto sono gli occhi. È da loro che si riparte, dagli sguardi: sinceri, affettuosi e liberi. L’unica parte del volto che non viene coperta, gli unici che possono esprimere tutta la gratitudine del mondo per essere tornati nuovamente e finalmente alla normalità. Perché la pandemia ci ha portato via tanto, troppo: ci ha privati dei nonni, intere generazioni di ricordi andati perduti per sempre, della nostra libertà, della possibilità di abbracciarci. Ma c’è qualcosa che non potrà mai prendersi: la nostra forza e l’energia per ricominciare.